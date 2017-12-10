Kartal Süper Lig’de yine kayıp… Kayserispor Beşiktaş maç özeti ve goleri izle!

Kayserispor Beşiktaş maçını izleyemeyenler Google üzerinden maç özetini araştırıyor. Haberimizde bulunan linkten Kayserispor Beşiktaş maç özetini izleyebilirsiniz. Kayserispor'un öne geçtiği maçta, ilk yarının sonunda kazandığı penaltı ile eşitliği sağlayan Beşiktaş yarıitan uzaklaşıyor. Kartal Avrupa’daki başarılı yolculuğunu lige yansıtmakta zorlandı ve bu hafat da deplasmanda 2 puan bıraktı. İşte Kayserispor Beşiktaş maç özeti izleme yolları ve mücadelenin detayları...

Kayserispor Beşiktaş maç özeti izleme linki haberimizde. Kayserispor Beşiktaşmaçını izleyemeyenler maç nasıl bitti merak ediyor. İzleyemeyenler için maç özetini paylaşıyoruz. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmada Kayseri ekibi 10 kişi kaldı. Rakibi 10 kişi kaldktan sonra bastıran Beşiktaş istediği gölü bir türlü bulamadı. Göztepe Beşiktaş geniş özeti ve gollerini izleme yolları…

MAÇ ÖZETİSpor Toto Süper Lig'in 15. haftasında zirve yarışını oldukça yakından ilgilendiren zorlu maçta Beşiktaş, sezonun flaş ekibi Kayserispor'a konuk oldu. Takımlar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Galatasaray derbisinden önce Evkur Yeni Malatyaspor ve Akhisarspor'la golsüz berabere kalan Beşiktaş yine beraberliklere geri dönmüş oldu.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE!

Kıran kırana mücadelede ev sahibini öne geçiren golü 31'de Umut Bulut kaydetti. Kayserispor ilk yarının büyük bölümünde Beşiktaş'a pozisyon imkanı tanımazken devrenin sonunda Umut Bulut'un Cenk Tosun'a müdahalesi hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından penaltı olarak değerlendirildi.

Beyaz noktadan hata yapmayan Cenk Tosun, 45'te devrenin skorunu belirledi. Hakeme devre arasına giderken yoğun itirazlarda bulunan Tiago Lopes sarı kart gördü. 49'da ise Lopes ikinci kez sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu dakikadan sonra Kayserispor savunmaya çekilse de Beşiktaş pozisyon bulamadı. Tempoyu bir türlü yükseltemeyen siyah-beyazlılar bu sonuçla ev sahibi ile birlikte 27'şer puana yükseldi ve zirvenin 5 puan gerisinde kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada defansın arkasına atılan uzun topla kaleci ile karşı karşıya kalan Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci Lung iki hamlede topun sahibi oldu.14. dakikada Güray'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.16. dakikada sol kanattan kaptığı topla ceza sahasına giren Quaresma müsait pozisyondaki Oğuzhan'a topu aktardı. Oğuzhan'ın bekletmeden vuruşunda top yandan auta gitti.19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mendes’in çalımlarla ceza sahasına yaklaşırken sert şutunda top yandan auta gitti.31. dakikada Kucher'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Umut, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-039. dakikada Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunu çizgi önünde Kayserispor savunması çıkardı.45. dakikada Adriano’nun ceza sahasına yaptığı ortada Oğuzhan’ın kafa vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı.45. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Cenk, kaleci Lung ile topu ayrı köşelere gönderdi. 1-1

Beşiktaşımız, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.#Beşiktaş pic.twitter.com/SCMGKC1byl — Beşiktaş JK (@Besiktas) 10 Aralık 2017

10 ARALIK'TA HER ŞEY SİYAH

Beşiktaş Kulübü'nden “10 Aralık 2016 Her Şey Siyah” paylaşımı

Beşiktaş, 10 Aralık 2016'da Süper Lig'in 14'üncü haftasında Vofafone Park'da oynadığı Bursaspor mücadelesi sonrası meydana gelen terör saldırısının yıl dönümünde şehitleri andı.

Beşiktaş Kulübü, resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası personelimiz Tunç Uncu ile birlikte tüm şehitlerimizi vefatlarının birinci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Başta Babel olmak üzere kulübün paylaştığı görseli sosyal medyada yayınlayan futbolcular, geçen sezon yaşanan olayda hayatını kaybeden şehitleri andı.

Beşiktaş Stadı dışında yaşanan terör eyleminin yıldönümü nedeniyle bugün Vodafone Park Kartal Yuvası önünde lokma dağıtılacak ve dua okunacak.

Lokma dağıtımı ve duaya 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de katılacak.

‘ÇOK MUTLUYUM’

Sumudica, “İlk olarak oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımın hepsi birer kahraman. Bugün sahada her şeylerini ortaya koydular. Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı muhteşem oynadık. Karşımızda Devler Ligi'nde 14 puan alan bir takım var. Geçen hafta 8 oyuncularını İstanbul'da bıraktılar. Daha hazır gelmek için. Çok mutluyum. 30 bin taraftarımız mutlu oldu ve bu da beni mutlu etti. Hakem hakkında konuşmayacağım. Taktik hakkında konuşacağım” dedi.

Başarılı çalıştırıcı, “Gerçekten 10 oyuncuyla çok iyi mücadele ettik. Net fırsat vermedik. Takımım için çok mutluyum. Özellikle Kaptan Umut için çok mutluyum. Herkes yüz çeviriyordu Umut'a. Umut'un burada bu kadar gol atacağını kimse düşünmüyordu. Geçen sezonun tamamında 4 gol atan Umut, bu sezon şimdiden 7. golünü attı. Böyle büyük bir oyuncuyla çalışma şansı yakaladığım için çok mutluyum” dedi.