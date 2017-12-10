Kayserispor Başkanı Erol Bedir hakemlerden isyan etti!

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş karşılaşması sonrası sert açıklamalarda bulundu. Bedir, "Yazık günah. Eğer bu böyle olacaksa, İstanbul'da bir lig düzenlensin. Kendi kendilerine oynasınlar" diyerek hakemlere yüklendi.

Kayserispor’un konuğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların başkanı Erol Bedir hakemlerle ilgili sert ifadelerde bulundu. Bedir, kendisine yöneltilen “Şampiyonluk yolunda kendinize en büyük rakip olarak kimi görüyorsunuz” sorusuna “Hakemleri” yanıtını verdi.

Sert açıklamalarına devam eden Bedir, “2-3 hafta önce Trabzon’da penaltımız verilmedi, geçen hafta Adebayor elle attı. Bu hafta lehimize faul olması gerekirken penaltı verildi. Yazık günah. Eğer bu böyle olacaksa, İstanbul’da bir lig düzenlensin. Kendi kendilerine oynasınlar…”

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