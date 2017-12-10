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Kayserispor Başkanı Erol Bedir hakemlerden isyan etti!

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş karşılaşması sonrası sert açıklamalarda bulundu. Bedir, "Yazık günah. Eğer bu böyle olacaksa, İstanbul'da bir lig düzenlensin. Kendi kendilerine oynasınlar" diyerek hakemlere yüklendi.
22:1110 Aralık 2017
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Kayserispor Başkanı Erol Bedir hakemlerden isyan etti!

Kayserispor’un konuğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların başkanı Erol Bedir hakemlerle ilgili sert ifadelerde bulundu. Bedir, kendisine yöneltilen “Şampiyonluk yolunda kendinize en büyük rakip olarak kimi görüyorsunuz” sorusuna “Hakemleri” yanıtını verdi.

Sert açıklamalarına devam eden Bedir, “2-3 hafta önce Trabzon’da penaltımız verilmedi, geçen hafta Adebayor elle attı. Bu hafta lehimize faul olması gerekirken penaltı verildi. Yazık günah. Eğer bu böyle olacaksa, İstanbul’da bir lig düzenlensin. Kendi kendilerine oynasınlar…”

10 Aralık 2017 Marius Sumudica`dan Kayserispor Beşiktaş maçı sonrası değerlendirmeler Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı zorlu karşılaşmada ev sahibi Kayserispor'un başarılı teknik direktörü Marius Sumudica, Umut Bulut'tan övgüyle söz etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Erol Bedir kayserispor spor toto süper lig
Son güncelleme: 23:20 | 10.12.2017
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