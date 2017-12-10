Beşiktaş derbisinde ağır bir yara alan Galatasaray, kendisi için kırılma maçı olacak Akhisar mücadelesinde güç bela 3 puanı aldı ancak sadece günü kurtardı. Son haftalarda kötü bir grafik çizen, ligin en yumuşak takımlarından biri pozisyonundaki Akhisar önünde oynanan futbol vasatı aşamadı.

Dört haftadır gol atamayan Akhisar, bulduğu iki golün yanında, birçok fırsattan da yararlanamadı. Yenen gollerde Muslera'ya parantez açmak lazım. Uruguaylı kalecide son haftalarda yaşanan düşüş, bu maçta da devam etti. Maicon'un kendi kalesine attığı golde topa müdahale etmesi gerekirdi. Olcan Adın'ın aşırtma golünde de gereksiz yere önde kaldı ve dönemedi. Şu gerçek ki Muslera formsuz.

İkinci yarıda Fernando ve Ndiaye'nin ateşlediği sarı-kırmızılı takım, kazanarak başta hocası Tudor'u, yönetimi ve ilk yarıyı kurtardı. Özellikle orta sahadaki bu ikili takımın ayakta kalmasını sağlayan isimlerdi. Belhanda ve Feghouli attıkları gollere rağmen, büyük takım futbolcusu gibi oynamıyorlar. Daha fazla sorumluluk almaları, adam eksilterek pozisyon hazırlamaları şart. On kişi kalan, direnç gücü düşük bir Akhisar önünde bile bu işleri yapamadılar.

Gelelim maçın hakemine. MHK'nin çok şeyler beklediği Ümit Öztürk, Galatasaray ve Akhisar kadar formsuzdu. Konuk ekibin attığı ilk golden önce Olcan Adın'ın Yasin'e yaptığı faulü süzemedi, o pozisyon da gitti gol oldu. İlk yarı biterken Yasin'in Lopes tarafından düşürülmesine kırmızı kart gösteren hakem, burada da hatalıydı. Akhisar haksız yere on kişi kaldı. Gomis'in atıldığı pozisyonda da Mustafa Yumlu'nun tuzağına düştü. İlk yarıdaki hatalarının etkisinde kaldı. Ümit Öztürk maalesef maçın sonucuna etki eden hatalar yaparak maçı tamamladı.