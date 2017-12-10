Galatasaray’ın müthiş Akhisarspor zaferinin arkasındaki soyunma odası konuşması detayı

Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'u 4-2 yenen Galatasaray'da maç sonrası büyük sevinç yaşandı. Kendi evinde 2-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda çeviren sarı kırmızılıların soyunma odasındaki detaylar ortaya çıktı

Süper Lig’de Teleset Mobilya Akhisar’ı 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 mağlup eden Galatasaray’da soyunma odasında büyük sevinç hakimdi.

Maçın ilk yarısını iki bireysel hata sonrası 2-0 geride kapatan Galatasaray’da, soyunma odasında galibiyet için yemin edildi. Taktik ve teknik bir konuşmanın yapılmadığı soyunma odasında, kaptan Selçuk İnan, Feghouli ve Gomis’in takıma seslendiği öğrenildi.

“Çıkıp bu maçı almak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Son düdük çalana kadar mücadele edelim ve hem buraya gelip bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza hem de tüm Türkiye’ye gerçek Galatasaray’ı gösterelim” diye konuşan futbolcular, ikinci yarıya motive olarak başladılar. Teknik direktör Tudor’un da katıldığı bu coşkulu toplantı, galibiyet yemini ve bağrışmalarla sona erdi.

Maç sonunda ise Galatasaray soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Bütün futbolcular ve teknik heyet soyunma odasında kenetlenirken, ilk yarıdaki bağrışlar ise yerini sevinç çığlıklarına bıraktı.

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TUDOR’DAN TAKIMA BİR GÜN İZİN

Akhisar’ı 4-2 mağlup ederek maç fazlasıyla tekrardan liderlik koltuğuna oturan Galatasaray’da, Hırvat teknik adam Igor Tudor yenilenme çalışmasını akşam Türk Telekom Stadyumu’nda yaptırdı ve tüm takıma bir gün izin verdi.

MARIANO’NUN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK

Akhisar karşısında 10. dakikada sakatlanarak yerini Jason Denayer’e bırakan Mariano’nun durumu bugün çekilecek MR’dan sonra belli olacak. Sağ arka adalesinde zorlanma olan Brezilyalı futbolcunun, Süper Lig’in ilk yarısında kalan iki maçta oynaması zor gözüküyor.

Muslera hatalı gol yedi, Ayhan Akman çılgına döndü Galatasaray'da Akhisar karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından gündeme oturan isimlerden biri de Ayhan Akman oldu. İlgili Haberi Oku