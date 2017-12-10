Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e taraftardan tepki!

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray, Akhisarspor'u 4-2 mağlup etti ancak taraftar ve başkan Dursun Özbek arasındaki gerilim devam ediyor. Dursun Özbek'in protesto edilmesine locadaki bazı yöneticiler tepki gösterdi

Galatasaray, Akhisar karşısında 4-2 galip gelmesine rağmen Başkan Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından protesto edildi. Galatasaray’da Taraftardan Sorumlu Yönetici Alper Narman’ın karşılık vermesiyle gerginlik daha da arttı.

Galatasaray’ın Akhisar karşısında kazandığı maç boyu gerginlik hakimdi. Taraftarlar önce kendi arasında kavga etti. Ardından Tudor’u eleştirdi ve Fatih Terim lehine tezahüratlarda bulundu.

Sarı-Kırmızılılar 0-2 geriye düşmesinin ardından Belhanda’yı da ıslıkladı. Sarı-Kırmızılılarda bazı taraftarlar ise takımlarına destek oldu.

Bu gerginlik sırasında bir kısım taraftarlar Başkan Özbek’in locasına tepkide bulundu ve yabancı madde fırlattı.

Galatasaray’da Taraftardan Sorumlu Yönetici Alper Narman ise bu tepkilere karşılık verdi. Narman’ı, Nasuhi Sezgin ve Başkan Özbek yatıştırmaya çalıştı.

Muslera hatalı gol yedi, Ayhan Akman çılgına döndü Galatasaray'da Akhisar karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından gündeme oturan isimlerden biri de Ayhan Akman oldu. İlgili Haberi Oku