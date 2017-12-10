Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e taraftardan tepki!
Galatasaray, Akhisar karşısında 4-2 galip gelmesine rağmen Başkan Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından protesto edildi. Galatasaray’da Taraftardan Sorumlu Yönetici Alper Narman’ın karşılık vermesiyle gerginlik daha da arttı.
Galatasaray’ın Akhisar karşısında kazandığı maç boyu gerginlik hakimdi. Taraftarlar önce kendi arasında kavga etti. Ardından Tudor’u eleştirdi ve Fatih Terim lehine tezahüratlarda bulundu.
Sarı-Kırmızılılar 0-2 geriye düşmesinin ardından Belhanda’yı da ıslıkladı. Sarı-Kırmızılılarda bazı taraftarlar ise takımlarına destek oldu.
Bu gerginlik sırasında bir kısım taraftarlar Başkan Özbek’in locasına tepkide bulundu ve yabancı madde fırlattı.
Galatasaray’da Taraftardan Sorumlu Yönetici Alper Narman ise bu tepkilere karşılık verdi. Narman’ı, Nasuhi Sezgin ve Başkan Özbek yatıştırmaya çalıştı.
Şampiy10