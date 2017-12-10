Galatasaray Akhisar maç özeti: Tarihe geçecek geri dönüş! 2 kırmızı kart, 6 gol! İşte geniş özet…

Galatasaray Akhisar maçı heyecanın zirve yaptığı en dikkat çekici maçlardan biri oldu. Galatasaray Akhisar maçında tam 6 gol vardı. Galatasray Akhisar maçının özetini izlemek isteyen taraftarlar internete akın etti. Galatasaray 2 farkla mağlup duruma düştüğü maçta 4 golle 3 puanı kaptı. İşte Galatasaray Akhisar maçının özeti ve önemli pozisyonları...

Galatasaray zirve yarışında ağır bir darbe almaktan son anda kurtuldu. Galatasaray Akhisar Belediye Spor maçı özeti futbol şölenine sahne oldu. Galatasaray Akhisar maç özetini, gollerini, kırmızı kart pozisyonlarını haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz. Galatasaray Akhisar maç sonucuyla Aslan tekrar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

GALATASARAY AKHİSAR MAÇ ÖZETİ İZLE

SOFİANE FEGHOULİ: ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN

Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor'u 4-2 yendiği karşılaşmada son golü atan Sofiane Feghouli maçın ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Feghouli, ikinci yarıya derhal gol atma çabasıyla başladıklarını ifade eden Cezayirli gol attığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Feghouli, “Allah'a şükürler olsun ki golü attım. İlk yarı oyunumuz kötüydü, biraz sendeledik. İkinci yarıya çıkarken hızlı bir şekilde gol atmamız gerektiğini biliyorduk, arada da bunu konuştuk. Buradan 3 puan almak önemliydi. Taraftar bu kadar destek verdi, taraftar için önemliydi. Verdiği taktiklerle skorun değişmesini sağlayan teknik heyeti tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Maç Sonucu: Galatasaray 4-2 Teleset Mobilya Akhisarspor #GSvAKH pic.twitter.com/a6xSzmOyLg — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 9 Aralık 2017

2 DAKİKADA ORTALIK KARIŞTI

Süper Lig'in 15.haftasında oynanan Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçında çok enteresan anlar yaşandı. Mücadelenin 43.dakikasında sarı kırmızılılar Yasin Öztekin ile çok hızlı bir kontra yakaladı. Tehlikeli atakta ceza sahası içine girmeye çalışan Yasin, Akhisarlı Miguel Lopes'in müdahelesi ile yerde kaldı.

Maçın hakemi Ümit Öztürk bu hareketin ardından faul düdüğünü çaldı ve Miguel Lopes'e kırmızı kart gösterdi. Karara çok sinirlenen Lopes karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'ün üzerine yürüdü. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Portekizli oyuncu bu sırada Ümit Öztürk'e kafasıyla müdahalede bulundu.

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