Fenerbahçe’ye Vincent Janssen’den kötü haber!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Vincent Janssen'in, Bursaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ayakkabı bile giyemediği öğrenildi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin, Bursaspor deplasmanında sakatlanan Hollandalı Vincent Janssen’in durumu ciddi gözüküyor.

Fenerbahçe’nin yıldız forveti Janssen Bursa'dan maçı tamamlayamamış, 40. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini Soldado'ya bırakmak zorunda kalmıştı.

Gazete Habertürk’ün haberine göre Janssen'in bir pozisyonda aldığı darbe sonrası ayak baş parmağı kötü şekilde yaralanırken, durumunun ciddi olduğu ve ayakkabı dahi giyemediği öğrenildi.

Ayak baş parmağı kanayan Hollandalı golcünün geçtiğimiz hafta yaşadığı diz ağrısı şikayetinin tekrarlamamış olması bir teselli yaratsa da Bursaspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Karabükspor maçında oynaması şüpheli duruma geldi.

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