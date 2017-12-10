CANLI | Osmanlıspor Aytemiz Alanyaspor 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Osmanlıspor ile Aytemiz Alanyaspor Başkent'te kozlarını paylaşıyor. Osmanlıspor Aytemiz Alanyaspor maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. Osmanlıspor 27 dakikada 3 penaltı golüyle 3-0 önde. Goller Cikalleshi, Musa Çağıran ve Serdar Gürler'den geldi.

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