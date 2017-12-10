CANLI | Osmanlıspor Aytemiz Alanyaspor 3-0
Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Osmanlıspor ile Aytemiz Alanyaspor Başkent'te kozlarını paylaşıyor. Osmanlıspor Aytemiz Alanyaspor maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. Osmanlıspor 27 dakikada 3 penaltı golüyle 3-0 önde. Goller Cikalleshi, Musa Çağıran ve Serdar Gürler'den geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 15.haftasında Osmanlıspor evinde Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Son 4 maçında evinde maç kaybetmeyen Osmanlıspor bu serisini devam ettirmek istiyor. Son iki maçında galibiyet alamayan Saffet Susic’li Aytemiz Alanyaspor ise kötü gidişini bu maçlar bitirme amacında… Osmanlıspor Aytemiz Alanyaspor maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.
Osmanlı Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor…
İŞTE İLK 11’LER:
Osmanlıspor: Hakan, Vrsajevic, Maxso, Numan, Tiago Pinto, Lawal, Musa, Serdar, Özer, Regattin, Cikalleshi
Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Fofana, Tzavellas, Nsakala, Sackey, C. Ahmet, E.Nefiz, Taha, Efecan, Emre Akbaba.
MAÇ KADROSU
Son güncelleme: 14:37 | 10.12.2017