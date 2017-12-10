CANLI İZLE: Kayserispor Beşiktaş maçı izle! (beIN Sports canlı) BJK maçını yayınlacak uydu kanalları
Kayserispor, Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş’ı ağırlıyor. Maça gidemeyen taraftarlar Kayserispor Beşiktaş maçı canlı izleme yollarını araştırıyor. Türkiye’de Süper Lig maçları beIN Sports kanalından canlı izlenebiliyor. Zorlu geçecek Kayserispor Beşiktaş maçını canlı yayınlayacak uydu kanallarını sizlerle paylaşıyoruz. İki takımın da 26 puanı bulunuyor. Bu akşam saat 19.30’da başlayacak mücadelede Siyah Beyazlılar tam kadro sahada olacak. Peki mücadelede internetten nasıl izlenir? İşte Kayserispor Beşiktaş canlı izleme yolları, beIN Sports canlı yayını ve mücadele hakkında tüm merak edilenler…
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının Şampiyonlar Ligindeki Leipzig maçından daha önemli olduğunu 6 oyuncuyu Almanya’ya götürmeyerek göstermişti. Quaresma, Babel,Pepe, Atiba,Tolgay ve Gökhan Gönül hem dinlenmeleri hem de hafif durumdaki sakatlıklarını atlatmaları için Leipzig kafilesinde yer almamıştı.Almanya deplasmanında yedek oyuncuların gösterdiği performans Şenol Güneş’ten büyük ölçüde geçer not alsa da tecrübeli teknik adam Kayserispor karşısına as kadrosu ile çıkacak. Kayserispor Beşiktaş maçı beIN Sports 1’den canlı izlenebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS CANLI İZLE!
Kalede Fabricio ile maça başlayacak olan Güneş, defans bloğunu Gökhan Gönül,Pepe,Tosic ve Adriano’dan oluşturacak.Orta ikilideki Atiba,Tolgay uyumunu bozması beklenmeyen tecrübeli teknik adamın geçen haftaki gibi Talisca ve Oğuzhan arasındaki tercihi bu gün belli olacak.Quaresma ve Babel’in yerinin garanti olduğu hücum hattının golcüsü ise her zamanki gibi Cenk Tosun.
BEŞİKTAŞ’TA İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Siyah Beyazlı takımda cezası devam eden Caner Erkin ve sakat olan Necip Uysal dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Caner Erkin 9.haftadaki Medipol Başakşehir maçında 4.sarı kartını gördüğü için bir maç cezalı duruma düşmüştü.Milli sol bek, aynı maçtan sonra Disiplin Kurulu tarafından hakeme hakaretten 6 maç daha ceza almıştı.Aytemiz Alanyaspor,Göztepe,Teleset Mobilya Akhisar,Evkur Yeni Malatyaspor,Grandmedical Manisaspor ve Galatasaray maçlarıyla 6 maçlık disiplin cezasını tamamlayan Caner, sarı kart cezasını da Kayserispor karşısında çekecek ve 7 maçlık cezayı tamamlayacak.
Beşiktaş’ta Babel ve Pepe ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.3’er sarı kartı bulunan her iki oyuncu da Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 16.haftada Vodafone Park’ta oynanacak Osmanlıspor müacadelesinde takımdaki yerini alamayacak.
Asil formalarımız, Bş. Bld. Kadir Has Stadı soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/uxgSGIBCY4
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 10 Aralık 2017
MAÇI CANLI YAYINLACAK UYDU KANALLARI
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Kayserispor Beşiktaş maçını canlı izleyebilirler.
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D’Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
YÜKLENİYOR
#BeşiktaşBugün 19:30BB. Kadir Has Stadyumu@beINSPORTS_TR 1 pic.twitter.com/qLkzc1GBYu
— Kayserispor (@KayserisporFK) 10 Aralık 2017
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ’I ELİ BOŞ GÖNDERMEK İSTİYOR
Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları başlarken Teknik Direktör Marius Sumudica yaptığı açıklamada, “Kaybedecek bir şeyimiz yok, sahaya çıkıp her şeyimizi vereceğiz” dedi.
Kayserispor, Süper Lig’in 15. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda Beşiktaş’ı ağırlayacak. Ligin üst sırasını ilgilendiren ve iki formda ekibin karşı karşıya geleceği mücadele 12 Aralık Pazar günü saat 19.30’da başlayacak. Aytemiz Alanyaspor deplasmanından uzatma dakikalarında bulduğu golle 3 puanla dönerek zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun güçlü adayı Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki futbolcular salonda hazırlıklarını sürdürdü.
Büyük bir kulübe karşı oynayacaklarının altını çizen Teknik Direktör Marius Sumudica, sahaya çıkıp her şeyi yapacaklarını kaydetti. Sumudica, “Çok büyük bir kulübe karşı oynuyoruz, çok zor bir maç olacak. Geçen senenin şampiyonu bir takım var, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmış bir takım. Türkiye'nin en iyi hocalarından biri tarafından idare ediliyor. Bizim de kaybedecek bir şeyimiz yok, sahaya çıkıp her şeyimizi vereceğiz. Çok zor bir maç bizi bekliyor” diye konuştu.
PFDK'dan gelecek karara göre takımı kuracağını belirten Sumudica, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında çıkan olaylarda rapora kavgada olmayan isimlerin yazıldığını söyledi. Sapunaru ve Lopes'in sakatlıklarının bulunduğunu ancak maç saatine kadar hazır hale geleceklerini sözlerine ekleyen Sumudica sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sapunaru ve Lopes'in hafif sakatlıkları var. Onlar maç gününe kadar yetişecekler. Ama son maçtan sonra olaylar oldu, oyuncular federasyona sevk edildi. Bunların durumunu yarın öğreneceğiz. Kimseyle savaşa girmek istemiyorum ama anlamadığım bir şey var. Listeye kavgayla ilgili hiç olmayan isimler yazılmış. Bakalım federasyondan alacağımız sonuca göre takımımızı kuracağız.”
Beşiktaşımız; beyaz forma, beyaz şort ve beyaz konç ile Kayserispor maçına çıkacak. Kalecimiz yeşil forma giyecek.#Beşiktaş pic.twitter.com/HBQ5A1m18F
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 10 Aralık 2017