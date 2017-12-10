CANLI İZLE: Kayserispor Beşiktaş maçı izle! (beIN Sports canlı) BJK maçını yayınlacak uydu kanalları

Kayserispor Beşiktaş maçını internetten canlı izlemek isteyen taraftarlar beIN Sports canlı izleme yollarını araştırıyor. Yurtdışında ikamet eden futbolseverler ise maçı canlı yayınlacak uydu kanallarını araştırıyor. Avrupa'da muhteşem bir performans sergileyen Beşiktaş, Kayserispor kaşısında galip gelerek yarıştan kopmamak istiyor. Peki Kayserispor Beşiktaş maçı nasıl canlı izlenir? İşte beIN Sports canlı izleme linki ve maçı canlı yayınlayacak kanallar listesi...

Kayserispor, Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş’ı ağırlıyor. Maça gidemeyen taraftarlar Kayserispor Beşiktaş maçı canlı izleme yollarını araştırıyor. Türkiye’de Süper Lig maçları beIN Sports kanalından canlı izlenebiliyor. Zorlu geçecek Kayserispor Beşiktaş maçını canlı yayınlayacak uydu kanallarını sizlerle paylaşıyoruz. İki takımın da 26 puanı bulunuyor. Bu akşam saat 19.30’da başlayacak mücadelede Siyah Beyazlılar tam kadro sahada olacak. Peki mücadelede internetten nasıl izlenir? İşte Kayserispor Beşiktaş canlı izleme yolları, beIN Sports canlı yayını ve mücadele hakkında tüm merak edilenler…

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının Şampiyonlar Ligindeki Leipzig maçından daha önemli olduğunu 6 oyuncuyu Almanya’ya götürmeyerek göstermişti. Quaresma, Babel,Pepe, Atiba,Tolgay ve Gökhan Gönül hem dinlenmeleri hem de hafif durumdaki sakatlıklarını atlatmaları için Leipzig kafilesinde yer almamıştı.Almanya deplasmanında yedek oyuncuların gösterdiği performans Şenol Güneş’ten büyük ölçüde geçer not alsa da tecrübeli teknik adam Kayserispor karşısına as kadrosu ile çıkacak. Kayserispor Beşiktaş maçı beIN Sports 1’den canlı izlenebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS CANLI İZLE!

Kalede Fabricio ile maça başlayacak olan Güneş, defans bloğunu Gökhan Gönül,Pepe,Tosic ve Adriano’dan oluşturacak.Orta ikilideki Atiba,Tolgay uyumunu bozması beklenmeyen tecrübeli teknik adamın geçen haftaki gibi Talisca ve Oğuzhan arasındaki tercihi bu gün belli olacak.Quaresma ve Babel’in yerinin garanti olduğu hücum hattının golcüsü ise her zamanki gibi Cenk Tosun.

BEŞİKTAŞ’TA İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah Beyazlı takımda cezası devam eden Caner Erkin ve sakat olan Necip Uysal dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Caner Erkin 9.haftadaki Medipol Başakşehir maçında 4.sarı kartını gördüğü için bir maç cezalı duruma düşmüştü.Milli sol bek, aynı maçtan sonra Disiplin Kurulu tarafından hakeme hakaretten 6 maç daha ceza almıştı.Aytemiz Alanyaspor,Göztepe,Teleset Mobilya Akhisar,Evkur Yeni Malatyaspor,Grandmedical Manisaspor ve Galatasaray maçlarıyla 6 maçlık disiplin cezasını tamamlayan Caner, sarı kart cezasını da Kayserispor karşısında çekecek ve 7 maçlık cezayı tamamlayacak.

Beşiktaş’ta Babel ve Pepe ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.3’er sarı kartı bulunan her iki oyuncu da Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 16.haftada Vodafone Park’ta oynanacak Osmanlıspor müacadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Asil formalarımız, Bş. Bld. Kadir Has Stadı soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/uxgSGIBCY4 — Beşiktaş JK (@Besiktas) 10 Aralık 2017

MAÇI CANLI YAYINLACAK UYDU KANALLARI

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Kayserispor Beşiktaş maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D’Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ’I ELİ BOŞ GÖNDERMEK İSTİYOR

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları başlarken Teknik Direktör Marius Sumudica yaptığı açıklamada, “Kaybedecek bir şeyimiz yok, sahaya çıkıp her şeyimizi vereceğiz” dedi.

Kayserispor, Süper Lig’in 15. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda Beşiktaş’ı ağırlayacak. Ligin üst sırasını ilgilendiren ve iki formda ekibin karşı karşıya geleceği mücadele 12 Aralık Pazar günü saat 19.30’da başlayacak. Aytemiz Alanyaspor deplasmanından uzatma dakikalarında bulduğu golle 3 puanla dönerek zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun güçlü adayı Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki futbolcular salonda hazırlıklarını sürdürdü.

Büyük bir kulübe karşı oynayacaklarının altını çizen Teknik Direktör Marius Sumudica, sahaya çıkıp her şeyi yapacaklarını kaydetti. Sumudica, “Çok büyük bir kulübe karşı oynuyoruz, çok zor bir maç olacak. Geçen senenin şampiyonu bir takım var, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmış bir takım. Türkiye'nin en iyi hocalarından biri tarafından idare ediliyor. Bizim de kaybedecek bir şeyimiz yok, sahaya çıkıp her şeyimizi vereceğiz. Çok zor bir maç bizi bekliyor” diye konuştu.

PFDK'dan gelecek karara göre takımı kuracağını belirten Sumudica, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında çıkan olaylarda rapora kavgada olmayan isimlerin yazıldığını söyledi. Sapunaru ve Lopes'in sakatlıklarının bulunduğunu ancak maç saatine kadar hazır hale geleceklerini sözlerine ekleyen Sumudica sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sapunaru ve Lopes'in hafif sakatlıkları var. Onlar maç gününe kadar yetişecekler. Ama son maçtan sonra olaylar oldu, oyuncular federasyona sevk edildi. Bunların durumunu yarın öğreneceğiz. Kimseyle savaşa girmek istemiyorum ama anlamadığım bir şey var. Listeye kavgayla ilgili hiç olmayan isimler yazılmış. Bakalım federasyondan alacağımız sonuca göre takımımızı kuracağız.”