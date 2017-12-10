CANLI | Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir: 1-0 (ikinci yarı oynanıyor)
Süper Lig’in 15. haftasında Medipol Başakşehir kritik Sivasspor deplasmanına çıkıyor… Galatasaray’ın dün evinde Akhisarspor’u 4-2 ile geçmesiyle zirveyi rakibine kaptıran Başakşehir, Sivas’ta 3 puanı alarak liderlik koltuğuna yeniden oturmak istiyor. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.
30 puanda maç eksiğiyle 2 sırada yer alan turuncu lacivertliler deplasmanda sürprize izin vermek istemiyor. Son 3 maçını kaybeden Demir Grup Sivasspor ise 19 puanla 10.sırada yer alıyor.
İŞTE İLK 11’LER:
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Medjani, Bjarsmyr, Ziya, Hakan Arslan, Ndinga, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Bifouma, Arouna Kone
Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Mossoro, Napoleoni, Visca, Adebayor
BAŞAKŞEHİR’DE 5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir’de, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah, Mahmut Tekdemir ve Alexandru Epureanu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beş futbolcu, mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 16. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.