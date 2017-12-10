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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
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CANLI | Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir: 1-0 (ikinci yarı oynanıyor)

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir liderlik koltuğunu yeniden almak istiyor. Demir Grup Sivasspor Başakşehir maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. Sivasspor 17.dakikada Kone ile 1-0 öne geçti.
16:0310 Aralık 2017
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CANLI | Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir: 1-0 (ikinci yarı oynanıyor)

Süper Lig’in 15. haftasında Medipol Başakşehir kritik Sivasspor deplasmanına çıkıyor… Galatasaray’ın dün evinde Akhisarspor’u 4-2 ile geçmesiyle zirveyi rakibine kaptıran Başakşehir, Sivas’ta 3 puanı alarak liderlik koltuğuna yeniden oturmak istiyor. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.

30 puanda maç eksiğiyle 2 sırada yer alan turuncu lacivertliler deplasmanda sürprize izin vermek istemiyor.  Son 3 maçını kaybeden Demir Grup Sivasspor ise 19 puanla 10.sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ ANLATIMISivasspor – Istanbul Basaksehir

İŞTE İLK 11’LER:

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Medjani, Bjarsmyr, Ziya, Hakan Arslan, Ndinga, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Bifouma, Arouna Kone

Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Mossoro, Napoleoni, Visca, Adebayor

MAÇ KADROSU

BAŞAKŞEHİR’DE 5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir’de, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah, Mahmut Tekdemir ve Alexandru Epureanu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beş futbolcu, mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 16. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Etiketler
Başakşehir canlı Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir sivasspor süper lig
Son güncelleme: 17:46 | 10.12.2017
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