Burak Yılmaz trafik kazası sonrası sessizliğini bozdu

Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, geçirdiği trafik kazası sonrasında bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor’un Kasımapaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşma sonrası İstanbul’da kalan Milli futbolcu Burak Yılmaz, Sarıyer’de geçirdiği trafik kazası ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Burak Yılmaz`ın aracı Sarıyer`de takla attı! Araç Fatih Terim`in damadı Volkan Bahçekapılı`ya ait çıktı İstanbul Sarıyer'de lüks bir araç takla atarken görgü tanıkları kazayı yapan kişinin Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz olduğunu iddia etti. Olcan Adın ve Selçuk İnan'ın olay yerine gelerek Burak Yılmaz'ı aldıkları öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan aracın Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait olduğu iddia edildi. Burak Yılmaz'ın kaza yaptığını doğrulayan menajeri Ogan Tarhan yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğunu söyledi. Öte yandan Trabzonspor Kulübü konuyla ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Resmi Instagram hesabında kaza ile ilgili bir yazı paylaşan Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Geçirmiş olduğum trafik kazasını herhangi bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum. Maddi hasarlı trafik kazası gereği tüm yasal işlemler tamamlandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve benim için dua eden herkesten Allah razı olsun…”