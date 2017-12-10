Burak Yılmaz trafik kazası sonrası sessizliğini bozdu
Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, geçirdiği trafik kazası sonrasında bir açıklama yayınladı.
Trabzonspor’un Kasımapaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşma sonrası İstanbul’da kalan Milli futbolcu Burak Yılmaz, Sarıyer’de geçirdiği trafik kazası ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Resmi Instagram hesabında kaza ile ilgili bir yazı paylaşan Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
“Geçirmiş olduğum trafik kazasını herhangi bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum. Maddi hasarlı trafik kazası gereği tüm yasal işlemler tamamlandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve benim için dua eden herkesten Allah razı olsun…”
Son güncelleme: 23:23 | 10.12.2017