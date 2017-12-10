Borussia Dortmund’da Peter Bosz dönemi sona erdi

Bild'in haberine göre Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund'da teknik direktör Peter Bosz'un görevine son verildi.

Bundesliga’da son haftalarda zor günler geçiren Borussia Dortmund’da teknik direktör Peter Bosz’un görevine son verildi. Sezona çok iyi bir giriş yaptıktan sonra ligde üst üste sekizinci maçında da galibiyet elde edemeyen Dortmund’da yönetim, Signal Iduna Park’ta konuk Werder Bremen’e karşı 2-1’lik yenilgiden sonra Bild’in haberine göre Bosz ile yolları ayırma kararı aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi grubunda yalnızca 2 puan toplayabilen ve bu anlamda da bir hayal kırıklığı yaşayan sarı-siyahlıların yeni teknik adamının kim olacağı da şimdiden merak konusu. Dortmund bu sezon 15 hafta sonunda son sekiz haftadır kazanamamasına rağmen 22 puanla maç fazlasıyla 7. sırada yer alıyor.

Dortmund macerasında istediğini bulamayan Peter Bosz, geçen sezon genç kadrosuyla Ajax’ı UEFA Avrupa Ligi finaline taşımayı başarmış ve alkış toplamıştı. Bundesliga’ya da hızlı başlayan Dortmund, ilk 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en golcüsü Cristiano Ronaldo Real Madrid'in Portekizli futbolcusu - Cristiano Ronaldo, grup maçlarının hepsinde gol atarak ilki yaşadı. İlgili Haberi Oku