17 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti

İzmit'te, futsal karşılaşması öncesi saha kenarında ısınma hareketleri yaparken rahatsızlanan 17 yaşındaki Zeynep Eroğlu, beyin kanaması geçirdiği belirlenerek tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Eroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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