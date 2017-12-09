Yasin Öztekin sosyal medyada olay oldu!

Galatasaraylı Yasin Öztekin'in çıktığı kontra atakta rakibiyle girdiği ikili mücadelede kendisini yere bırakmasına sosyal medyada tepki yağdı.

Galatasaray – Teleset Mobilya Akhisarspor maçının 43.dakikasında sarı kırmızılılar Yasin Öztekin ile çok hızlı bir kontra atak yakaladı. Tehlikeli atakta ceza sahası içine girmeye çalışan Yasin, Akhisarlı Miguel Lopes'le girdiği mücadele sonrası kendisini yere bıraktı. Hakem Ümit Öztürk, Miguel Lopes’e pozisyon sonrası kırmızı kart gösterdi. Pozisyonun ardından sosyal medyada Yasin Öztekin’e büyük tepki geldi.

İşte o tepkiler:

Yasin Öztekin'in sahada yaptığı en iyi şey gol sevinçlerine eşlik etmek. — Kıristiyano Ronaldo (@apaci__ronaldo) 9 Aralık 2017

Yasin Öztekin Faulü Kesinlikle Faul değil haksız kırmızı kart. Ben Galatasarayliyim istemiyorum böyle kart — Baybird (@omertasbas17) 9 Aralık 2017

Oscar goes to Yasin Öztekin — Fenerbahçe Rh+ (@fenerbahce_rh) 9 Aralık 2017

43. dakikada Yasin Öztekin kendini yere attı, maçın Hakemi Ümit Öztürk, Akhisar’lı Miguel Lopes’e doğrudan kırmızı kart gösterdi. Bravo, aferim, rezalet! — Yunus Emre Y.E (@YunusEmreYE) 9 Aralık 2017