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Yasin Öztekin sosyal medyada olay oldu!

Galatasaraylı Yasin Öztekin'in çıktığı kontra atakta rakibiyle girdiği ikili mücadelede kendisini yere bırakmasına sosyal medyada tepki yağdı.
21:539 Aralık 2017
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Yasin Öztekin sosyal medyada olay oldu!

Galatasaray – Teleset Mobilya Akhisarspor maçının 43.dakikasında sarı kırmızılılar Yasin Öztekin ile çok hızlı bir kontra atak yakaladı. Tehlikeli atakta ceza sahası içine girmeye çalışan Yasin, Akhisarlı Miguel Lopes'le girdiği mücadele sonrası kendisini yere bıraktı. Hakem Ümit Öztürk, Miguel Lopes’e pozisyon sonrası kırmızı kart gösterdi. Pozisyonun ardından sosyal medyada Yasin Öztekin’e büyük tepki geldi.

İşte o tepkiler:

Etiketler
faul galatasaray kırmızı kart yasin öztekin
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