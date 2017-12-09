TFF 1. Lig | Gazişehir Gaziantep 2-2 Ankaragücü

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Gazişehir Gaziantep konuğu Ankaragücü ile 2-0 öne geçmeyi başardığı maçta 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. 39´uncu dakikada kazanılan penaltıyı Webo kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0. 51´inci dakikada sol kanattan yapılan ortayla ceza alanında topla buluşan Gökhan´ın düzgün vuruşunda top ağlara gitti. 2-0.

68´inci dakikada topla beraber ceza alanı içine hareketlenen İlhan defans oyuncuları tarafından düşürüldü. Hakemin verdiği penaltıyı yine bu oyuncu kullandı. İlhan´ın vuruşu golle sonuçlandı. 2-1. 75´inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında sağ kanattan topla ilerleyen Erdem’in ceza alanı içine gönderdiği top sekerek ağlarla buluştu. 2-2. TFF 1. Lig | Adanaspor 2-2 Elazığspor TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adanaspor, konuğu Elazığspor ile 2-2 berabere kaldı. Adanaspor 22 puana, Elazığ ise 20 puana yükseldi. İlgili Haberi Oku

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Erkan Akbulut

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stachowiak – Ahmet, Sinan, Gökhan, Mehmet, Muhammet Reis (Dk.61 Akakpo), (Dk.82 Özgürcan), Murat, Muhammed Ertürk, Özgür, Del Valle (Dk.73 Yasin), Webo

ANKARAGÜCÜ: Koray – Erdem, Alihan, Abdülkadir (Dk.16 Mehmet Sak) (Dk.52 Doka),Kenan, Kehinde (Dk.86 Dieng), Putsila, Arif, İlhan, Szukala, Ferhat

SARI KARTLAR: Ahmet, Yasin (Gazişehir Gaziantep), Kenan, Alihan (Ankaragücü)

GOLLER: Dk.39 Webo (pen.), Dk.51 Gökhan (Gazişehir Gaziantep), Dk.68 İlhan (pen.), Dk.75 Erdem (Ankaragücü)