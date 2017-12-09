Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 62-69 Beşiktaş Sompo Japan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 69-62'lik skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10’uncu haftasında Gaziantep Basketbol, evinde Beşiktaş Sompo Japan’a 69-62 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk periyotunda konuk ekip baskılı başladı. Ev sahibi ekibin ilk 5 dakikayı geride geçirdiği periyotta, Lyons ve Fraimanis’ın üst üste bulduğu sayılara rağmen ilk periyodu 12-21 geride kapattı.

2’nci periyotta da rakibine karşı olan üstünlüğünü koruyan konuk takım, farkı koruyarak aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı. Ev sahibi takım ribauntlarda etkisiz kalınca ilk yarı 38-26 Beşiktaş Sompo Japan’ın üstünlüğüyle bitti. Karşıyaka Basketbol A.Ş. için ilk hamle Futbolda şirketleşme gündemini tartışan Karşıyaka'da basketbol şubesini de takıma 20 yıldır isim sponsoru olan Yaşar Holding'in devralması projesinde ilk adımlar atılıyor. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmanın 3’üncü periyodunda oyunun kontrolünü bırakmayan ev sahibi takım, Lyons’un sayılarıyla kapatmaya başladı. Aradaki farkı indirmeye çalışan Gaziantep Basketbol’a konuk takım Beşiktaş’ı sayılarıyla cevap vermek istedi. Karşılaşmanın 3’üncü periyotu 11 sayı farkla 53-42 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın son periyoduna Beşiktaş Sompo Japan, 53-42 üstün girdi. Son çeyrekte etkisini arttan Gaziantep Basketbol, farkı düşürme çabalarına rağmen konuk takım parkeden 69-62 galip ayrıldı.

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Baki

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 5, Rudd 9, Lyons 21, Balazic 6, Freimanis 13, Can Uğur 8

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Boatright 2, Clark 13, Sertaç 12, Mutaf 9, Strawberry 2, Kenan Sipahi 3, Brito 12, Diebler 6, Weems 10

1. PERİYOT: 12-21

İLK YARI: 26-38

3. PERİYOT: 42-53