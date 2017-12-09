Sofiane Feghouli: ‘Allah’a şükürler olsun’

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli maçın ardından açıklamalarda bulundu. Feghouli, "Allah'a şükürler olsun ki golü attım. İlk yarı oyunumuz kötüydü, biraz sendeledik. İkinci yarıya çıkarken hızlı bir şekilde gol atmamız gerektiğini biliyorduk, arada da bunu konuştuk" dedi.

Galatasaray’ın Teleset Mobilya Akhisarspor’u 4-2 yendiği karşılaşmada son golü atan Sofiane Feghouli maçın ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Feghouli, ikinci yarıya derhal gol atma çabasıyla başladıklarını ifade eden Cezayirli gol attığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Feghouli, “Allah’a şükürler olsun ki golü attım. İlk yarı oyunumuz kötüydü, biraz sendeledik. İkinci yarıya çıkarken hızlı bir şekilde gol atmamız gerektiğini biliyorduk, arada da bunu konuştuk. Buradan 3 puan almak önemliydi. Taraftar bu kadar destek verdi, taraftar için önemliydi. Verdiği taktiklerle skorun değişmesini sağlayan teknik heyeti tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Younes Belhanda: Benim hedefim gol atmak değil Konuğu Akhisarspor'u 4-2 mağlup etmeyi başaran Galatasaray'da Younes Belhanda maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku