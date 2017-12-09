Şenol Güneş’ten öğrencilerine uyarı: Puanımızı 35 yapmamız gerekiyor

Kartal’ın hocası Şİenol Güneş, 14 haftada kazanılan 26 puanı beğenmedi. Güneş’e göre 3 maçta 9 puan alınamazsa takım başarısız olacak!

Şenol Güneş'ten yeni rota… Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını namağlup bitirip tarih yazan Beşiktaş, lige döndü.

Yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlıların hocası, futbolcularına hedeflerini anlattı. Geride kalan 14 haftada toplanan 26 puanın düşük olduğunu belirten Güneş, kalan 3maçta 9 puanın olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

Takımının moralinin yüksek olmasının önemli olduğunu dile getiren Güneş, şunları söyledi: Ahmet Nur Çebi`den Fenerbahçe`ye: Beşiktaş`tan uzak dursunlar, işlerine baksınlar! Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü'nün bugün PFDK ile ilgili resmi sitesinden yapmış olduğu açıklamaya cevap verdi. İlgili Haberi Oku

GURURLA DEVAM EDİN

“Çok önemli bir galibiyetin ardından ligimize dönüyoruz. Şubata kadar Şampiyonlar Ligi maçımız yok. Gururlu bir şekilde artık tamamen lige ve kupaya konsantre olacağız. İlk yarıda kalan 3 maç, gelecek haftalar adına bizim için önemli. Puanımızı 35 yapmamız gerekiyor. Aksi sonuç başarısızlıktır. Şampiyon olmak istiyorsak, sezonun ilk bölümünde hedefimize ulaşmalıyız.”

Güneş'in, Devler Ligi son 16 turuna kadar kayıpsız gitmeyi planladığı belirtiliyor.

KAYSERİ’YE DERBİ 11’İ

Kayseri deplasmanında ideal 11 sahada yer alacak. Leipzig'e götürülmeyen Pepe, Quaresma, Atiba, Tolgay, Gökhan Gönül ve Babel yeniden kadroya dahil edilecek.

Güneş, Galatasaray maçının 11'ini sahaya sürecek.

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