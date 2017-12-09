Şenol Güneş’ten öğrencilerine uyarı: Puanımızı 35 yapmamız gerekiyor
Şenol Güneş'ten yeni rota… Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını namağlup bitirip tarih yazan Beşiktaş, lige döndü.
Yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlıların hocası, futbolcularına hedeflerini anlattı. Geride kalan 14 haftada toplanan 26 puanın düşük olduğunu belirten Güneş, kalan 3maçta 9 puanın olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.
Takımının moralinin yüksek olmasının önemli olduğunu dile getiren Güneş, şunları söyledi:
GURURLA DEVAM EDİN
“Çok önemli bir galibiyetin ardından ligimize dönüyoruz. Şubata kadar Şampiyonlar Ligi maçımız yok. Gururlu bir şekilde artık tamamen lige ve kupaya konsantre olacağız. İlk yarıda kalan 3 maç, gelecek haftalar adına bizim için önemli. Puanımızı 35 yapmamız gerekiyor. Aksi sonuç başarısızlıktır. Şampiyon olmak istiyorsak, sezonun ilk bölümünde hedefimize ulaşmalıyız.”
Güneş'in, Devler Ligi son 16 turuna kadar kayıpsız gitmeyi planladığı belirtiliyor.
KAYSERİ’YE DERBİ 11’İ
Kayseri deplasmanında ideal 11 sahada yer alacak. Leipzig'e götürülmeyen Pepe, Quaresma, Atiba, Tolgay, Gökhan Gönül ve Babel yeniden kadroya dahil edilecek.
Güneş, Galatasaray maçının 11'ini sahaya sürecek.