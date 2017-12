Rıdvan Dilmen: Tudor bir sürpriz fantezi yapabilir

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Akhisarspor'u evinde 2-0 geriden gelerek 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen Süper Lig’in 15.haftasında Galatasaray’ın evinde Teleset Mobilya Akhisarspor’u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından NTVSpor’da birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen’in değerlendirmelerinden satır başları…

‘OYUNCULARA ALKIŞ TUDOR’A ISLIK’

Bu maçın benzerini Ordu maçında Mersin İdmanyurdu maçında hatırlıyorum aynı statta… Önemli bir camia geçen hafta liderlikten düşmüş taraftar sayısına bakarsak 35 bin civarı. Maçtan önce oyunculara alkış Tudor’a ıslık. Maçın geneline bakarsak 2-0’dan sonra da mükemmel oynamadı. Bireysel performanslar çok önüne geçti maçın.

‘KIRMIZI KART BENCE AĞIR KARARDI’

Akhisar’ın sol bekinin sarı kartla atılması lazımdı direkt kırmızı kartla değil. Gomis’in kırmızı kartı da bence ağır karardı. Sarı kart olmalıydı ikisine de… Galatasaray’ın dönüşü risk alarak oldu. 11’e 10 kalması Akhisar için kolay değildi. Oyun gitti zaten. Yoruldu oyuncular.

‘MUSLERA TÜRKİYE’YE GELMİŞ EN İYİ KALECİLERDEN’

Öyle tuhaf şeyler oldu ki bugün… Fernando’nun golü her şeyi, seyri değiştirdi. Her şeye rağmen Galatasaray taraftarını can-i gönülden kutlarım. Tramvaydı geçen haftaki maç. Muslera Türkiye’ye gelmiş en iyi kalecilerden biri ama performansı kötü bir an önce toparlanması lazım. N’Diaye’yi de beğenmem pek ben ama bugün bayıldım. Hücum preslerini çok iyi yaptı.

‘TUDOR FANTEZİ YAPAR MI BİLEMİYORUM’

Belki bir sürpriz de yapabilir Tudor onu da söyleyeyim. Bırakıp gider fantezi yapar mı bilemiyorum.. Medyanın Fatih Terim konusunda korkunç bir baskısı var. Bunu Tudor da biliyor. Galatasaray taraftarı Türkiye’nin en etkili taraftar gruplarından biri, takım 2-0 mağlup ne yapsınlar? Futbol böyle bir oyun bu skorun böyle biteceğine hemen hemen emindim.

