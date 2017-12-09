Okan Buruk’tan Galatasaray Akhisarspor maçı sonrası Igor Tudor’a zehir zemberek sözler

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçının ardından sert açıklamalarda bulundu. Buruk, Tudor için, "Igor Tudor maç boyu bana konuştu. Eski bir Galatasaraylı futbolcu olarak bu kadar vasıfsız bir adamın Galatasaray'da çalışıyor olmasından utanç duyuyorum" dedi.

Teleset Mobilya Akhisarspor’un deplasmanda Galatasaray’a 2-0 öne geçtiği maçta 4-2 yenilmesinin ardından konuk ekibin teknik direktörü Okan Buruk, 60’da hakem Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderildiği pozisyonu değerlendirirken Igor Tudor hakkında da sert açıklamalarda bulundu.

“Yedek kulübesinde yaşadıklarımı bir anlatsam…” diye sözlerine başlayan Buruk, “İnsan olmak çok önemlidir… İnsanları insan yerine koymak çok önemlidir. Ben bugünkü adaletsizlikten dolayı çok üzgünüm. Igor Tudor maç boyu bana konuştu. Eski bir Galatasaraylı futbolcu olarak bu kadar vasıfsız bir adamın Galatasaray’da çalışıyor olmasından utanç duyuyorum. İkinci sınıf bir teknik adam! Ben ne zaman konuşsam benle konuşuyor. Ben bir teknik adam olarak, oyunla, takımımla ve hakemle ilgileniyorum. Sana ne oluyor, sen kendi işine baksana” dedi.

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Eski milli futbolcu sözlerine, “Kırmızı kartı görmeseydik bugün maçı rahat kazanırdık. Hakem maçın sonucunu etkiledi, bizim emeklerimizi aldı. Ümit Hoca üzülmeyecektir sonuçta gelecek hafta yine maç yönetecek” şeklinde devam etti. Okan Buruk sözlerini tamamladıktan Igor Tudor’la karşı karşıya gelirken, Buruk’un Tudor’un tokalaşma isteğini geri çevirdiği görüldü. Okan Buruk’a elini uzatan Tudor, Buruk’un şok tepkisiyle karşılaştı. Elini uzatan Tudor’a cevap vermeyen Okan Buruk, Hırvat teknik adamın yüzüne bakmadan alandan uzaklaştı.

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