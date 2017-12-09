Okan Buruk tribüne gönderildi!

Nefesleri kesen Galatasaray-Akhisarspor maçında Okan Buruk tribüne gönderildi.

Türk Telekom Stadı’nda ilk yarıyı Akhisarspor karşısında 2-0 geride kapatan Galatasaray ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Fernando ve Gomis’in üst üste golleriyle beraberliği yakalayan Galatasaray oyunun hakimiyetini tamamen ele geçirdi.

Tansiyonu yüksek maçta yaşanan bir pozisyon sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ile tartışan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk tribüne gönderildi. Maçın hakemi Ümit Öztürk ile bir süre tartışan ve itiraz eden Okan Buruk oyun alanı dışına gönderilirken de Tudor ile münakaşaya devam etti. Okan Buruk’un tribüne gönderilmesinin ardından Galatasaray da Gomis kırmızı kartla atıldı. İki takımda sahada 10 kişi kaldı.

Ev sahibi yaşananlardan sonra 70.dakikada Belhanda ile bir gol daha buldu ve Galatasaray maçı 2-0’dan 3-2’ye getirdi.

2 dakikada ortalık karıştı! Kırmızı gördü, üzerine yürüdü, gol geldi Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ın Akhisarspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçın ilk yarısında çok enteresan olaylar yaşandı. İlgili Haberi Oku