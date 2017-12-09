MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 2-2 Balıkesirspor Baltok | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor evinde karşılaştığı Balıkesirspor Baltok ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak Cansız
Ümraniyespor: Burak, Appindangoye, Oğuz, Merthan, Mücahit, Timur, Vasilogiannis, İbrahim, Cleyton (Bahadır dk. 81), Rangelov (Serdar dk. 88), Drole (Emircan dk. 64)
Yedekler: Metin, Mustafa, Tarık, Bulut, Samet
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuz, Uğur (Cüneyt dk. 46), Glumac, Bülent, Nizamettin (Sedat dk. 59), Furkan, Aissati (Muhammed dk. 89), Cumali, Abdülkadir, Otoo
Yedekler: Atilla, Oğuz, Doğa, Mehmet, Kethevoama
Teknik Direktör: Can Cangök
Goller: İbrahim Akdağ (dk. 35), Drole (dk. 53) (Ümraniyespor), Abdülkadir (dk. 67), Otoo (dk. 71) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: Glumac (Balıkesirspor Baltok), Oğuz (Ümraniyespor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
34′ Ceza sahası içine topla giren Vasilogiannis savunmanın yaptığı müdahale sonucunda yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
GOL! 35′ İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
39′ Ceza sahası içine çalımlarla giren Abdülkadir'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak'tan döndü. Dönen topu alan Otoo'nun şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanının dışına çıktı.
52′ Ceza sahası dışı sağ taraftan Otoo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.
GOL! 53′ Sağ taraftan Vasilogiannis'in ceza sahası içine yerden ortasında Drole'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
61′ Rangelov'un topla buluşan Drole’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Vukovic meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
GOL! 67′ Sol kanattan Sedat'ın ceza sahasın ortasında Abdülkadir'in şutu filelerle buluştu. 2-1
GOL! 71′ Ceza sahası dışı sağ kanadında topla buluşan Otoo'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
82′ Ceza sahası dışından Vasilogiannis'in yaptığı sert vuruşta kaleci kaleci Vukovic topu kornere çeldi.