MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 2-2 Balıkesirspor Baltok | TFF 1. Lig

Balıkesir Baltık'u konuk eden Ümraniyespor, iki farklı öne geçtiği maçta bir puana razı olunca liderlik koltuğuna oturma şansını değerlendiremedi.

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