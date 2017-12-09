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MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 2-2 Balıkesirspor Baltok | TFF 1. Lig

Balıkesir Baltık'u konuk eden Ümraniyespor, iki farklı öne geçtiği maçta bir puana razı olunca liderlik koltuğuna oturma şansını değerlendiremedi.
17:009 Aralık 2017
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MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 2-2 Balıkesirspor Baltok | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor evinde karşılaştığı Balıkesirspor Baltok ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak Cansız

Ümraniyespor: Burak, Appindangoye, Oğuz, Merthan, Mücahit, Timur, Vasilogiannis, İbrahim, Cleyton (Bahadır dk. 81), Rangelov (Serdar dk. 88), Drole (Emircan dk. 64)

Yedekler: Metin, Mustafa, Tarık, Bulut, Samet

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuz, Uğur (Cüneyt dk. 46), Glumac, Bülent, Nizamettin (Sedat dk. 59), Furkan, Aissati (Muhammed dk. 89), Cumali, Abdülkadir, Otoo

Yedekler: Atilla, Oğuz, Doğa, Mehmet, Kethevoama

Teknik Direktör: Can Cangök

Goller: İbrahim Akdağ (dk. 35), Drole (dk. 53) (Ümraniyespor), Abdülkadir (dk. 67), Otoo (dk. 71) (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: Glumac (Balıkesirspor Baltok), Oğuz (Ümraniyespor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

34′ Ceza sahası içine topla giren Vasilogiannis savunmanın yaptığı müdahale sonucunda yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 35′ İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

39′ Ceza sahası içine çalımlarla giren Abdülkadir'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak'tan döndü. Dönen topu alan Otoo'nun şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanının dışına çıktı.

52′ Ceza sahası dışı sağ taraftan Otoo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.

GOL! 53′ Sağ taraftan Vasilogiannis'in ceza sahası içine yerden ortasında Drole'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

61′ Rangelov'un topla buluşan Drole’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Vukovic meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

GOL! 67′ Sol kanattan Sedat'ın ceza sahasın ortasında Abdülkadir'in şutu filelerle buluştu. 2-1

GOL! 71′ Ceza sahası dışı sağ kanadında topla buluşan Otoo'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

82′ Ceza sahası dışından Vasilogiannis'in yaptığı sert vuruşta kaleci kaleci Vukovic topu kornere çeldi.

Son güncelleme: 17:11 | 09.12.2017
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