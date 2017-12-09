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MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 2-0 Adana Demirspor 0 | TFF 1. Lig

BB Erzurumspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u mağlup ederek dört maçtır süren galibiyet hasretine son verdi.
16:529 Aralık 2017
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MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 2-0 Adana Demirspor 0 | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 15. haftasında BB Erzurumspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Özgüç Türkalp, Seyfettin Ünal, Vural Gül

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Jasmin Trtovac, Tolga, Hakan (Stephane Acka dk. 90), Lokman, Gökhan Karadeniz, Burhan Eşer (Murat dk. 81), Taylan, Jasmin Scuk, Erhan Çelenk, Mert Nobre (Hamza Younes dk. 79)

Yedekler: Ahmet, Ozan, Kubilay Sönmez, Abdulkadir, Muammer, Haris Harba

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Adana Demirspor: İsmail, Yiğitcan, Joseph Douhadji, Batuhan, Erhan, Atakora Lalawele (Yiğit dk. 58), Issoumaila Lingane, Robert Ndip Tambe, Abdulkadir, Savaş (Umut dk. 73), Atabey

Yedekler: Kurtuluş, Mustafa, Erkam, Can Demir, Theo Mendy

Teknik Direktör: Timuçin Bayazıt

Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 42 pen.), Hamza Younes (dk. 89 pen.) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Issoumaila Lingane, Batuhan, Atakora Lalawele, Robert Ndip Tambe (Adana Demirspor), Jasmin Scuk, Hakan Canbazoğlu (BB Erzurumspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 42. dakikada sol kanattan Taylan'ın ortasında defasın topa elle müdahale etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Gökhan Karadeniz topu fillere gönderdi. 1-0

GOL! 89. dakikada Gökhan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Hamza Younes defansın müdahalesiyle yerde kalınca hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hamza Younes topu ağlarla buluşturdu.

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