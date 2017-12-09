MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 2-0 Adana Demirspor 0 | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 15. haftasında BB Erzurumspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Özgüç Türkalp, Seyfettin Ünal, Vural Gül
BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Jasmin Trtovac, Tolga, Hakan (Stephane Acka dk. 90), Lokman, Gökhan Karadeniz, Burhan Eşer (Murat dk. 81), Taylan, Jasmin Scuk, Erhan Çelenk, Mert Nobre (Hamza Younes dk. 79)
Yedekler: Ahmet, Ozan, Kubilay Sönmez, Abdulkadir, Muammer, Haris Harba
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Adana Demirspor: İsmail, Yiğitcan, Joseph Douhadji, Batuhan, Erhan, Atakora Lalawele (Yiğit dk. 58), Issoumaila Lingane, Robert Ndip Tambe, Abdulkadir, Savaş (Umut dk. 73), Atabey
Yedekler: Kurtuluş, Mustafa, Erkam, Can Demir, Theo Mendy
Teknik Direktör: Timuçin Bayazıt
Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 42 pen.), Hamza Younes (dk. 89 pen.) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Issoumaila Lingane, Batuhan, Atakora Lalawele, Robert Ndip Tambe (Adana Demirspor), Jasmin Scuk, Hakan Canbazoğlu (BB Erzurumspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 42. dakikada sol kanattan Taylan'ın ortasında defasın topa elle müdahale etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Gökhan Karadeniz topu fillere gönderdi. 1-0
GOL! 89. dakikada Gökhan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Hamza Younes defansın müdahalesiyle yerde kalınca hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hamza Younes topu ağlarla buluşturdu.