Le Guen korktu, Kocaman kazandı

Arjantin'in efsane teknik adamı Carlos Bilardo'ya 1986 Dünya Kupası'nı kazandıran 3-5-2'yi uygulamaya başladıktan sonra ligde maç kaybetmeyen Le Guen, F.Bahçe karşısında da aynı sistemle devam etti. Ancak bu kez ofansif değil daha defansif ve rakibin gücünü bilerek… F.Bahçe'nin başındaki Aykut Kocaman'ın oynattığı futbolu ezberlediği de dakikalar ilerledikçe ortaya çıktı. İkinci bölgede ayağa pas yapan sarı lacivertlilerin kanatlara ineceğini, Giuliano-Dirar-Şener ve Giuliano- İsmail-Aatif'la üçgenler kuracağını hesaplamıştı. Barış ve Aziz'le bu planı bozan Bursaspor geçen aftalara kıyasla hücum yapmayı unuttu. F.Bahçe ise Kasımpaşa maçındaki oyun formatını değiştirmemiş sadece Alper'in yerine Janssen (Soldado) ile başlamıştı. Zaman zaman uzun toplarla çıkmaya çalışan ev sahibine karşı Aykut Kocaman hazırlık pasları yaparken bu kadar top kaybı yaşayacaklarını da düşünmemişti.

Kazanma istekleri artıyor

Geçen haftanın yıldızı Giuliano'ya da Souza-Topal ikilisinin destek vermemesi pozisyonu az, heyecanı yüksek bir maç izletti bizlere. Özellikle ikinci yarının başlamasıyla kazanma isteği daha da artmış F.Bahçe aradığı golü Giuliano'nun penaltısıyla buldu. Bu dakikada Kocaman'ın hamlesi geldi. Aatif'ın yerine Valbuena'yı oyuna aldı ve Soldado'nun arkasına yerleştirdi, Giuliano'yu da sol kanatta kullanmaya başladı. Oyunu daraltan ve hızlı paslarla orta sahayı geçen Fenerbahçeli futbolcular golün verdiği güvenle Bursaspor'a pozisyon vermedi (Volkan'ın çıkardığı şut dışında). Fenerbahçe artık şampiyonluğa iyice sarıldı. Buradaki tek sıkıntı Valbuena'nın takımın bir parçası olduğunu unutması diyelim…

Son söz: Kısır ama heyecanlı maçın en güzel yanı 90 dakika susmayan yeşil-beyaz kaşkollardı.