Kayserispor Başkanı Erol Bedir: “Biz değil, Beşiktaş korksun”

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir, Beşiktaş ile oynayacakları maç hakkında konuştu.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş maçı öncesi iddialı konuştu. Deniz Türüç’e verilen 1 maçlık haksız cezanın oyuncuları daha çok motive ettiğini belirten Bedir, ”Beşiktaş’tan korkmuyoruz. Biz değil, onlar korksun. Zira, birincisi Kayseri kenti 1054 metre rakımda. Yani bize kimse yüksekten bakamaz. İkincisi aynı puana sahibiz. Üçüncüsü ise Beşiktaş gibi Avrupa’ya imza atmış bir takım yenersek prestij kazanırız” dedi.

Beşiktaş maçı öncesi Deniz Türüç’e verilen ve Tahkim Kurulu’nca onanan 1 maçlık cezanın sarı kırmızılı oyuncuları ateşlediğini ve takım arkadaşlarının Deniz’e bu maçı kazanmak için söz verdiklerini söyleyen Kulüp Başkanı Erol Bedir, DHA’ya şunları söyledi:

”BİZ YENERSEK PRESTİJ KAZANIRIZ, KAYBEDERSEK…”

”Oyuncularımız bu haksız ceza sonrası adeta ateşlendi. Bu olumsuzluk, farklı bir motivasyon ve hırs yarattı. Takım arkadaşları Deniz Türüç’e Beşiktaş’ı yenmek için söz verdi. Konuk takım Avrupa’da ülkemizi başarıyla temsil eden güzide bir kulüp. Onları dostça karşılayıp, eli boş göndereceğiz. Kayseri deyimiyle dostluk başka, alışveriş başka. Bu saatten sonra bize beraberlik yaramaz. O nedenle Beşiktaş’tan korkmuyoruz. Biz değil, onların düşünmesi lazım. Zira, birincisi Kayseri kenti 1054 metre rakımda. Yani bize kimse yüksekten bakamaz. İkincisi aynı puana sahibiz. Üçüncüsü ise Beşiktaş gibi Avrupa’ya imza atmış bir takım yenilirse onlar açısından ciddi bir kayıp olur. Büyük maçlarda Anadolu takımlarının oyuncularını motive etmeye gerek yok. Zira, onlar, kendilerini göstermek istiyor. Beşiktaş’ı burada yenersek farklı bir prestij kazanırız. Ama onlar yenilirse, kıyamet kopar. Ligde kendimizi farklı bir yerde buluruz.”

BEŞİKTAŞ’A KARŞI DEĞİŞİK KADRO

Sarı kırmızılı ekipte Beşiktaş maçı öncesi sarı kart cezalısı Şamil Çinaz’a, Tahkim kurulu’nun onayı ile PFDK’nın verdiği 1 maçlık ceza nedeniyle Deniz Türüç de eklenince, Rumen teknik direktör Marius Sumudica’nın ön libero ve orta sahada farklı bir onbiri sahaya süreceği, stoper Sapunaru’yu ön liberoya kaydırabileceği ve sakatlığı tamamen geçen Varela’ya da şans tanıyabileceği ifade ediliyor.