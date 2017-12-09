Karin Wahlen, Östersunds’un başarı sırrını anlattı

İsveç ekiplerinden Östersunds Avrupa'daki başarılı grafiğini sürdürürken, kulübün Kültür Antrenörü Karin Wahlen başarının gelmesinde etkili olan değişimleri anlattı.

Sezon başında UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ı eleyerek büyük bir başarıya imza atan Östersunds’un Kültür Antrenörü Karin Wahlen, bu sezon yakaladıkları başarının sırlarını anlattı.

Milliyet Gazetesi’ne konuşan İsveç ekibinin Kültür Antrenörü Wahlen, “Kültürel aktiviteler kendilerini iyi ifade etmelerini ve cesur davranmasını sağladı” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ı eledikten sonra grup aşamasında PAOK, Zorya ve Hertha Berlin gibi takımları da safdışı bırakan İsveç ekibi, 5 yıl önce yer aldığı 4. Lig’den bugünlere kadar gelerek büyük bir başarıya imza attı.

Dursun Özbek: Filipe Luis ve Arda Turan ile görüşmedik Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer dedikodularıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Östersunds’un bu başarıyı kültürel devrimle sağladığı ifade edilirken 2011’de kulüpte göreve başlayan Wahlen, bunun dünya futbolunda bir ilk olduğunu dile getirdi.

Futbol dışı çalışma yöntemleri geliştiren Wahlen, okuma-yazma, resim yapma, dans ve tiyatro gibi kültürel antrenmanları da futbolcuların çalışmaları arasına ekledi.

Başarının sırrını anlatan Wahlen şu ifadeleri kullandı;

“Tüm bunları yapmaktaki amacımız nihai olarak maçları kazanan, daha başarılı bir takım yaratmaktı. Kültür aktiviteleri kişiyi daha cesur yapar, özgüvenini yükseltir ve kendisini daha iyi ifade etmesini sağlar. Oyuncular zaman içinde bu becerileri sahaya yansıttı, takım iyi sonuçlar almaya başladı. Kültür antrenmanları bizim için artık, futbol idmanı kadar sıradan bir hale geldi.”