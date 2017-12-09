Trajedi! Ünlü sporcunun eşi 2 çocuğunu öldürüp intihar etmeye kalktı

İtalya Rugby Milli Takımı'nın eski oyuncusu Andrea Benatti, trajik bir olayla gündeme geldi. Benatti'nin psikolojik sorunları bulunan eşi Antonella Barbieri, iki çocuğunu katlettikten sonra intihara kalkıştı.

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Rugby Milli Takımı’nın eski yıldızı Andrea Benatti’nin eşi Antonella Barbieri, iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etmeye kalktı.

La Gazetta dello Sport’un haberine göre; 7 Aralık’ta 2 buçuk yaşındaki kızını boğarak öldüren ve psikolojik sorunları bulunan Antonella Barbieri, 7 yaşındaki oğlu Lorenzo Zeus’u ise nehir kenarında bıçaklayarak katletti.

Ardından bıçakla intihara kalkışan Barbieri’yi gören bir vatandaş polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Barbieri’yi hastaneye götürdü.

Yaşananlar sırasında çalıştığı öğrenilen Andrea Benatti, daha sonra küçük çocuğunun cesedini bulmak için polislerle olay yerine dönerken Barbieri’nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

İtalya Rugby Milli Takımı ile 5 maçta forma giyen Benatti, 2011 yılında kariyerini noktalamıştı.

İtalya Rugby Milli Takımı’nın Twitter hesabından konuyla ilgili başsağlığı mesajı yayınlandı.