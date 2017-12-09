Herkes Mustafa Yumlu’yu konuşuyor! Maçın önüne geçen hareket

Gomis'in kırmızı kartla oyundan atıldığı pozisyonda Akhisarsporlu Mustafa Yumlu'ya tepki yağdı.

Süper Lig’in 15.haftasında Galatasaray’ın Akhisarspor’u 4-2 mağlup ettiği maçın 70.dakikasında Gomis’in kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası Mustafa Yumlu’ya sosyal medyadan tepki yağdı.

Karşılaşma 2-2 devam ederken yaşanan bir Galatasaray atağında Gomis ile itişen Mustafa Yumlu bir anda kendini yere bırakarak yüzünü tuttu. Acılar içinde kıvranan Mustafa Yumlu’nun bu hareketinden sonra Gomis kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından sarı kırmızılı taraftarlardan Mustafa Yumlu’ya tepki yağdı. Hakemi aldattığını ve abarttığını söyleyen taraftarlar Mustafa Yumlu için yüzlerce yorum yaptı. Yumlu bu hareketin ardından sosyal medyada Türkiye gündemi oldu.

Mustafa Yumlu maçtan sonra, “Benim kırmızı karta da gelmek istiyorum. Öncelikle Gomis soyunma odasına gelerek benden özür diledi. Yüzüme inanılmaz şiddetli darbesi var. Orada canım yandı. Kendisi zaten geldi özür diledi.” dedi

İşte Mustafa Yumlu için yapılan bazı yorumlar…

Mustafa Yumlu'nun keskin nişancılar tarafından vurulma anı. pic.twitter.com/2N7a7V2PyF — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) 9 Aralık 2017

Emek hırsızı Mustafa YumluEyyamcı Türk hakemlerinden adalet dilenmekle ömrün geçsin, iki yakan bir araya gelmesin! — Jupp DERWALL (@peynirgemisi) 9 Aralık 2017

Yabanci yasagi birakin yetenegi Mustafa Yumlu gibi sahtekar oyuncular icin bile gerekli — Mahmut Munzur (@mmunzur1905) 9 Aralık 2017

Gomis’in atılması tam bir fiyasko.. Trabzon maçında Olcay Şahan bugün ise Mustafa Yumlu! — Nevzat Dindar (@nevzatdindar) 9 Aralık 2017

Yasin Öztekin sosyal medyada olay oldu! Galatasaraylı Yasin Öztekin'in çıktığı kontra atakta rakibiyle girdiği ikili mücadelede kendisini yere bırakmasına sosyal medyada tepki yağdı. İlgili Haberi Oku

Rıdvan Dilmen: Tudor bir sürpriz fantezi yapabilir Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Akhisarspor'u evinde 2-0 geriden gelerek 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İlgili Haberi Oku