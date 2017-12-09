Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Herkes Mustafa Yumlu’yu konuşuyor! Maçın önüne geçen hareket

Gomis'in kırmızı kartla oyundan atıldığı pozisyonda Akhisarsporlu Mustafa Yumlu'ya tepki yağdı.
22:169 Aralık 2017
0
Herkes Mustafa Yumlu’yu konuşuyor! Maçın önüne geçen hareket

Süper Lig’in 15.haftasında Galatasaray’ın Akhisarspor’u 4-2 mağlup ettiği maçın 70.dakikasında Gomis’in kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası Mustafa Yumlu’ya sosyal medyadan tepki yağdı.

Karşılaşma 2-2 devam ederken yaşanan bir Galatasaray atağında Gomis ile itişen Mustafa Yumlu bir anda kendini yere bırakarak yüzünü tuttu. Acılar içinde kıvranan Mustafa Yumlu’nun bu hareketinden sonra Gomis kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından sarı kırmızılı taraftarlardan Mustafa Yumlu’ya tepki yağdı. Hakemi aldattığını ve abarttığını söyleyen taraftarlar Mustafa Yumlu için yüzlerce yorum yaptı. Yumlu bu hareketin ardından sosyal medyada Türkiye gündemi oldu.

Mustafa Yumlu maçtan sonra, “Benim kırmızı karta da gelmek istiyorum. Öncelikle Gomis soyunma odasına gelerek benden özür diledi. Yüzüme inanılmaz şiddetli darbesi var. Orada canım yandı. Kendisi zaten geldi özür diledi.” dedi

İşte Mustafa Yumlu için yapılan bazı yorumlar…

 

09 Aralık 2017 Yasin Öztekin sosyal medyada olay oldu! Galatasaraylı Yasin Öztekin'in çıktığı kontra atakta rakibiyle girdiği ikili mücadelede kendisini yere bırakmasına sosyal medyada tepki yağdı. İlgili Haberi Oku

09 Aralık 2017 Rıdvan Dilmen: Tudor bir sürpriz fantezi yapabilir Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Akhisarspor'u evinde 2-0 geriden gelerek 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Akhisarspor galatasaray Mustafa Yumlu
Son güncelleme: 22:22 | 09.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER