Galatasaraylı taraftarlardan Tudor’a protesto

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Igor Tudor'u protesto etti.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı’ndaki karşılaşmanın başlama vuruşu öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Galatasaraylı oyuncuların isimleri tek tek anons edildiği sırada, oyunculara alkışlayarak karşılık veren sarı kırmızılı taraftarlar teknik direktör Tudor’u ise protesto etti.

Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Igor Tudor’un ismi okunduğu sırada ıslık çalarak Hırvat çalıştırıcıya tepki gösterdi.

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