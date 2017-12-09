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Galatasaraylı taraftarlardan Tudor’a protesto

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Igor Tudor'u protesto etti.
19:269 Aralık 2017
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Galatasaraylı taraftarlardan Tudor’a protesto

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı’ndaki karşılaşmanın başlama vuruşu öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Galatasaraylı oyuncuların isimleri tek tek anons edildiği sırada, oyunculara alkışlayarak karşılık veren sarı kırmızılı taraftarlar teknik direktör Tudor’u ise protesto etti.

Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Igor Tudor’un ismi okunduğu sırada ıslık çalarak Hırvat çalıştırıcıya tepki gösterdi.

09 Aralık 2017 CANLI | Galatasaray Akhisarspor maçı Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Galatasaray Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ile devam ediyor. Aslan'ın seyircisiyle barışmak istediği zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme: 19:29 | 09.12.2017
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