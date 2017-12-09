Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Aslan taraftarı ile barışmak istiyor

Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak soruları futbol severler tarafından merak ediliyor. Ekrana kilitlenen futbol tutkunları maçı 3 puan mücadelesi veren Galatasaray mı Akhisarspor mı alacak sorularının cevabını tartışıyor. Peki Galatasaray Akhisarspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray Akhisarspor karşılacak. Maça gidemeyen futbol severler maçın ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İki takım Süper Lig’de 10 kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray bu maçların 9’unu kazandı ve sadece 1 kez yenildi. Galatasaray, Akhisarspor ile iç sahada oynadığı 5 lig maçını da kazanırken bu maçlarda toplamda 20 gol attı ve sadece 4 gol yedi. İşte Galatasaray Akhisarspor maçı hakkında ayrıntılar…

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak ve 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak mücadele beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray ile Akhisar 3 puan mücadelesi verecek. Beşiktaş’a 3-0 yenildikten sonra camia olarak sıkıntılı günler geçiren Galatasaray Tudor ile devam etme kararı aldıktan sonraki ilk maçında Süper Lig’de Akhisarspor ile Türk Telekom Stadı’nda karşılaşacak. Galatasaray, Akhisarspor’u yenerek ilk yarıda oynayacağı son 3 maçtan ilkini kazanmak istiyor. Akhisarspor ise Okan Buruk yönetiminde deplasmanda puan ya da puanlar peşinde olacak.

Galatasaray, evinde 9 maçtır yenilmiyor (8G 1B) ve son 6 iç saha maçının 4'ünde gol yemedi. #GSvAKH pic.twitter.com/mpMhfKImOe — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 9 Aralık 2017

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Galatasaray’da Latovlevici ve Tolga Ciğerci’nin sakatlıkları bulunuyor. Bu iki oyuncu dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Akhisar’da ise Ömer Bayram, Serginho ve Hasan Ali Adigüzel sakatığı nedeniyle oynamayacak.

Süper Lig’de 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray 29 puanla 2. sırada yer alıyor. Akhisarspor ise 14 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 19 puan topladı. Manisa ekibi 9. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Maicon,Serdar Aziz,Mariano,Martin Linnes, Fernando, Ndiaye, Rodrigues Feghouli,Belhanda, Gomis

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Lopez, Mustafa, Caner, Olcan, Soner, Kadir, Sissoko Serginho, Larsson, Henrique

Galatasaray'da Latovlevici ve Tolga Ciğerci'ni sakat. Bu iki oyuncu dışında eksik ya da cezalı futbolcu yok. Akhisar'da ise Ömer Bayram, Serginho ve Hasan Ali Adıgüzel sakatlığı nedeniyle oynamayacak.