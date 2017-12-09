Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman? Bugün saat kaçta? GS Akhisar hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray Teleset Mobilya Akhisar ile karşılaşacak. Süper Lig'de son 3 maçında sadece 3 puan alabilen sarı kırmızılar, Akhisar maçıyla kendi seyircisi önünde 3 puanalmayı hedefliyor. İşte maçın muhtemel 11'leri ve Galatasaray Teleset Mobilya Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? sorularının cevabı.

Süper Lig’de heyecan sürüyor. Ligin ilk yarısının bitmetisine son 3 hafta kala Galatasaray Teleset Mobilya Akhisar ile mücadele edecek. Galatasaray Teleset Mobilya Akhisar maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak. Galatasaray Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte iki takımdaki sakat ve cezalılar

MAÇIN HAKEMLERİ

Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Maicon,Serdar Aziz,Mariano,Martin Linnes, Fernando, Ndiaye, Rodrigues Feghouli,Belhanda, Gomis

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Lopez, Mustafa, Caner, Olcan, Soner, Kadir, Sissoko Serginho, Larsson, Henrique

Galatasaray’da Latovlevici ve Tolga Ciğerci’ni sakat. Bu iki oyuncu dışında eksik ya da cezalı futbolcu yok. Akhisar’da ise Ömer Bayram, Serginho ve Hasan Ali Adıgüzel sakatlığı nedeniyle oynamayacak.

Süper Lig’de 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray 29 puanla 2. sırada. Akhisarspor ise 14 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 19 puan topladı. Manisa ekibi 9. sırada bulunuyor.

11. Randevu

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de 11. kez karşı karşılaşacak. Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 10 maçtan 9'unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı. Sarı-kırmızılıların 30 golüne, yeşil-siyahlılar 9 golle yanıt verdi. İstanbul'da yapılan 5 maçı da kazanan Galatasaray, 20 gol atıp, sadece 4 gol yedi.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda İstanbul'da 3-0, Manisa'da 2-1'lik skorlarla galip geldi. 2013-2014'te Manisa'daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul'da sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup etti. 2014-2015'teki müsabakalarda gülen taraf, İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla Galatasaray oldu. 2015-2016'daki maçlarda Galatasaray, evinde 3-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.

Geçen sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan müsabakada 3 puanı 3-1'lik skorla konuk Galatasaray hanesine yazdırdı. İstanbul'daki karşılaşmayı da 6-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rekabetteki en farklı skora imza attı.