CANLI | Galatasaray Akhisarspor: 0-1 (İlk yarı oynanıyor)

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Galatasaray Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ile devam ediyor. Aslan'ın seyircisiyle barışmak istediği zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk ediyor. Beşiktaş’a karşı oyun olarak taraftarını oldukça üzen sarı-kırmızılılar, evinde seyircisiyle yeniden barışmak istiyor. Lige iyi bir giriş yapan ancak son 6 maçtır kazanamayan konuk ekip ise Türk Telekom Stadı’ndan sürpriz bir sonuç çıkararak morallenmenin peşinde. Zorlu maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Müsabakanın 10. dakikasında Mariano sol arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mariano’nun yerine Jason Denayer oyuna dahil oldu.

Galatasaray`da şok sakatlık! Mariano devam edemedi... Süper Lig'in 15.haftasında evinde Akhisarspor'u konuk eden Galatasaray'da Mariano oyuna devam edemedi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’da Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası öncesi, menisküs ameliyatı geçiren Iasmin Latovlevici’nin forma giyme şansı bulunmazken, sakatlığı sonrası tedavisi devam eden Tolga Ciğerci de kadroda yer alamıyor. Öte yandan, sarı-kırmızılı takımda Maicon ve Badou Ndiaye ise bu karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig’de en son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında alan Teleset Mobilya Akhisarspor ise çıkış peşinde. Ligde son golünü 10. haftada Medipol Başakşehir karşısında 59. dakikada Paulo Henrique ile bulan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 391 dakikadır gol atamıyor.

Galatasaraylı taraftarlardan Tudor`a protesto Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Igor Tudor'u protesto etti. İlgili Haberi Oku

Teleset Mobilya Akhisarspor’da sakatlıkları bulunan Serginho ile Daniel Larsson maçta forma giyemiyor. Abdoul Sissoko, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu ve Soner Aydoğdu sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY – TM AKHİSARSPOR

HAKEM: Ümit Öztürk

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner, Mustafa, Kadir Keleş, Sissoko, Soner Aydoğdu, Aykut, Olcan, Onur, Henrique