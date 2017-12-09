CANLI | Galatasaray Akhisarspor: 0-1 (İlk yarı oynanıyor)
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk ediyor. Beşiktaş’a karşı oyun olarak taraftarını oldukça üzen sarı-kırmızılılar, evinde seyircisiyle yeniden barışmak istiyor. Lige iyi bir giriş yapan ancak son 6 maçtır kazanamayan konuk ekip ise Türk Telekom Stadı’ndan sürpriz bir sonuç çıkararak morallenmenin peşinde. Zorlu maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…
Müsabakanın 10. dakikasında Mariano sol arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mariano’nun yerine Jason Denayer oyuna dahil oldu.
Galatasaray’da Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası öncesi, menisküs ameliyatı geçiren Iasmin Latovlevici’nin forma giyme şansı bulunmazken, sakatlığı sonrası tedavisi devam eden Tolga Ciğerci de kadroda yer alamıyor. Öte yandan, sarı-kırmızılı takımda Maicon ve Badou Ndiaye ise bu karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Süper Lig’de en son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında alan Teleset Mobilya Akhisarspor ise çıkış peşinde. Ligde son golünü 10. haftada Medipol Başakşehir karşısında 59. dakikada Paulo Henrique ile bulan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 391 dakikadır gol atamıyor.
Teleset Mobilya Akhisarspor’da sakatlıkları bulunan Serginho ile Daniel Larsson maçta forma giyemiyor. Abdoul Sissoko, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu ve Soner Aydoğdu sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
GALATASARAY – TM AKHİSARSPOR
HAKEM: Ümit Öztürk
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner, Mustafa, Kadir Keleş, Sissoko, Soner Aydoğdu, Aykut, Olcan, Onur, Henrique