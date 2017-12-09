Galatasaray Akhisarspor maç özeti izle: Aslan geri döndü!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş’a 3-0 yenildikten sonra camia olarak sıkıntılı günler geçiren Galatasaray Tudor ile devam etme kararı aldıktan sonraki ilk maçında Süper Lig’de Akhisarspor ile Türk Telekom Stadı’nda karşılaştı. Galatasaray, Akhisarspor’u yenerek ilk yarıda oynayacağı son 3 maçtan ilkini kazandı ve Akhisarspor'u 4-2 mağlup etti. İşte Galatasaray Akhisarspor maçı özeti ve golleri izleme linki...

Galatasaray Akhisarspor maçı sona erdi. Galatasaray Akhisarspor maç özeti ve golleri haberimizden okuyabilirsiniz. Süper Lig’de 15. hafta heyecanı Galatasaray Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ile devam etti. Galatasaray ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçı 4-2 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İşte Galatasaray Akhisarspor maçı hakkında detaylar…

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Galatasaray, ligde Bursaspor maçından sonra ikinci kez Akhisarspor maçından da geriden gelerek rakibini mağlup etti.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, zorlu Teleset Akhisarspor maçından galip ayrılmasını bildi. Sarı-kırmızılılar, devreye 2-0 geride girdi. İkinci yarıda hücum anlamında daha etkili olan sarı-kırmızılılar, ilk önce Fernando ile farkı 1'e indirdi. Gomis'in golü ile eşitliği yakalayan Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'nin golleri ile mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, bu ikinci kez geriden geldiği bir müsabakada rakibini mağlup etti. Galatasaray, daha önce ligin 6. haftasında Bursaspor deplasmanında ilk yarı 1-0 geride kapamış, ikinci yarıda Feghouli ve Tolga Ciğerci'nin golleri ile 2-1 galip geldi.

Maç Sonucu: Galatasaray 4-2 Teleset Mobilya Akhisarspor #GSvAKH pic.twitter.com/a6xSzmOyLg — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 9 Aralık 2017

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

GALATASARAY: Muslera, Mariano (Dk. 10 Denayer), Maicon (Dk. 46 Rodrigues), Serdar, Linnes (Dk. 70 Eren), Fernando, N’diaye, Feghouli, Belhanda, Yasin, Gomis

TM AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner, Mustafa, Kadir, Aykut (Dk. 73 Muğdat), Soner, Olcan, Sissoko, Onur (Dk. 46 Alperen), Henrique (Dk. 55 Ömer)

GOLLER: Dk. 49 Fernando, Dk. 51 Gomis, Dk. 70 Belhanda, Dk. 90+4 Feghouli (Galatasaray) – Dk. 16 (KK) Maicon, Dk. 45+1 Olcan (TM Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Yasin, Feghouli, Muslera (Galatasaray) – Lopes, Sissoko, Olcan, Orhan (TM Akhisarspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 68 Gomis (Galatasaray) – Dk. 43 Lopes (TM Akhisarspor)

Süper Lig 15’inci hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 32’ye yükseltirken, Akhisarspor 19 puanda kaldı.

DEVRE ARASINDA GERGİNLİK!

Mücadelenin devre arasında Türk Telekom Stadyumu’nda gerginlik yaşandı.

Sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümü “Yönetim istifa” ve “Tudor istifa” şeklinde tezahüratta bulundu. Daha sonra tezahüratta bulunan ve bulunmayan taraftarlar arasında arbede yaşanırken, kale arkası tribününde kavga çıktı. Bir grup taraftar, “Satılmış taraftar istemiyoruz” şeklinde slogan attı.

Galatasaray taraftarları daha sonra hep birlikte “Yönetim istifa” şeklinde tezahüratta bulundu. Galatasaraylı oyuncular 2’nci yarı için sahaya çıkarken, tüm tribünler oyuncuları ıslıklayarak tepki gösterdi.

‘İMPARATOR FATİH TERİM’ SESLERİ

Galatasaray taraftarları, Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan mücadelede Igor Tudor’u istifaya çağırdı.

Teleset Mobilya Akhisarspor’un kaydettiği 2’nci golün ardından Türk Telekom Stadyumu’nda “Tudor istifa” sesleri yükseldi. Galatasaray taraftarları daha sonra “İmparator Fatih Terim” şeklinde tezahüratta bulundu ve Terim’i göreve çağırdı.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN KUDÜS’E DESTEK

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadele gerginlik ve olayların dışında güzel bir an da yaşandı.

Maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar hazırladıkları pankartlarla Kudüs’e destek olurken, Galatasaray’ın Müslüman oyuncularından Sofiane Feghouli, Yasin Öztekin ve Younes Belhanda, sarı-kırmızılı ekibin kaydettiği 3’üncü golün ardından hazırlanan pankartların yanına giderek secdeye yattı. Bu an, taraftarlar tarafından da alkışlandı.

OKAN BURUK TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin 63’üncü dakikasında maçın hakemi Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15’inci dakikada Belhanda ceza sahasına girdi. Yanındaki Gomis’e pasını aktarmak isteyen Faslı oyuncu, istediğini başaramadı ve savunma araya girdi.

16’ncı dakikada Olcan’ın pasında topla buluşan Lopes topu içeri çevirdi, Maicon’un ters vuruşu filelerle buluştu: 0-1.

20’nci dakikada kaleden uzak bir noktada topla buluşan N’diaye vuruşunu yaptı, top kaleci Lukac’ta kaldı.

37’nci dakikada Henrique topa hareketlendi, Muslera kalesinden çıktı. Henrique’nin vuruşu üstten dışarı çıktı.

38’inci dakikada Feghouli sağ kanattan ortasını yaptı, Belhanda’nın vuruşu üstten auta gitti.

40’ıncı dakikada N’diaye ceza sahasına girdi, rakiplerinden sıyrıldı ancak oluşan karambol sonucunda yaptığı vuruş dışarı çıktı.

43’üncü dakikada Akhisarsporlu Lopes, ceza sahasına koşu yapan Yasin’i düşürdüğü için direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45’inci dakikada Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.

45+1’inci dakikada Olcan Adın, Muslera’nın önde olduğunu görerek ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu: 0-2.

Bu golle birlikte ilk yarı 2-0’lık TM Akhisarspor üstünlüğü ile tamamlandı.

49’uncu dakikada Galatasaray farkı 1’e indirdi. 2’nci yarıya baskılı başlayan sarı-kırmızılılar, N’diaye’nin pasında topla buluşan Fernando’nun ceza sahası dışından kaydettiği gol ile skoru 2-1’e getirdi.

51’inci dakikada N’diaye’nin pasında topla buluşan Gomis’in sert vuruşu maça eşitliği getirdi: 2-2. Bafetimbi Gomis golün ardından taraftarlar tarafından istifaya davet edilen Igor Tudor’a sarıldı.

66’ncı dakikada Yasin Öztekin’in kullandığı serbest vuruş baraja takıldı.

68’inci dakikada Gomis, Mustafa’ya yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kart gördü.

70’inci dakikada Galatasaray öne geçti. Denayer’in sağ kanattan içeri kestiği topta Feghouli meşin yuvarlağın üstünden atladı, Belhanda’nın vuruşu filelere gitti: 3-2.

82’nci dakikada Olcan’ın kullandığı köşe vuruşunda Mustafa kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

86’ncı dakikada Galatasaray Feghouli ile hızlı çıktı. Feghouli ile Rodrigues arasındaki paslaşma başarısız olurken, top auta gitti.

88’inci dakikada Belhanda’nın pasında topla buluşan Feghouli uzaklardan şansını denedi, kaleci Lukac topu kornere çeldi.

90+4’üncü dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkarttı. Feghouli’nin vuruşu ağlarla buluştu: 4-2

Mücadele 4-2’lik Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, boş geçtiği Beşiktaş derbisinin ardından Akhisarspor maçında rakip fileleri havalandırdı ve gol sayısını 14'e çıkardı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaştı. Müsabakada sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis de rakip fileleri havalandırdı. Fransız golcü, geçtiğimiz hafta deplasmandaki Beşiktaş derbisinde gol atamamıştı. Gomis, böylece derbiden sonra golle döndü. Yıldız golcü, gol sayısını da 14'e yükseltti. Gomis, 68. dakikada Mustafa Yumlu’ya yaptığı hareketten dolayı da kırmızı kartla oyundan atıldı.

Fransız futbolcu, gol krallığında Kasımpaşa maçında attığı golle gol sayısını 13'e yükselten Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz'ı geçti.