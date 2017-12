Fernando Muslera’dan taraftara mesaj

İyi zamanlar ve o kadar da iyi olmayan zamanlar geçiyor ama geçmeyecek tek birşey var ki o da size olan aşkım… Bana verdiğiniz destekten ve gösterdiğiniz sevgiden ötürü çok teşekkür ederim…Her zaman sizin için ve bu takım için savaşmaya devam edeceğim…Bana verdiğiniz güven için çok teşekkür ederim

