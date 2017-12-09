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CANLI | Evkur Yeni Malatyaspor Göztepe maçı canlı anlatım

Ligde son iki maçını kazanan Göztepe, dört maçtır galip gelemeyen Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Göztepe Evkur Yeni Malatyaspor maçını Skor canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
13:509 Aralık 2017
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CANLI | Evkur Yeni Malatyaspor Göztepe maçı canlı anlatım

Süper Lig’in 15. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor Göztepe maçında hakem İsmail Şansalan düdük çalıyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIYeni Malatyaspor – Göztepe S.K.

Son iki haftayı galip kapatan Göztepe, bu seriyi rakibi karşısında da devam ettirmek istiyor. Ligde geride kalan 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ve bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremeyen Evkur Yeni Malatyaspor ise taraftarının desteğiyle galibiyet hasretine son verme amacında…

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