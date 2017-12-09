Cristiano Ronaldo: “7 altın top ve 7 çocuk istiyorum”
SKOR DIŞ HABERLER / FIFA Ballon d’Or ödülünü kazanan Cristiano Ronaldo, tören sırasında ‘Yeni yılda ne istiyorsun?’ sorusuna verdiği ‘Bir bebek daha’ yanıtıyla sevgilisini şaşkına çevirdi.
Paris’te düzenlenen törende ödülünü alan Portekizli futbolcuya, sevgilisi Georgina Rodriguez ve oğlu Cristiano Jr. da eşlik etti.
Ödülünü almak için sahneye çıkan 32 yaşındaki futbolcu, “Yeni yılda ne istiyorsun?” sorusuna “Bir bebek daha… Hayır şaka yapıyorum. Dördümüz eğleneceğiz. 7 altın top ve 7 çocuk istiyorum” ifadelerini kullandı.
Ronaldo’nun bu sözleri sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Georgina Rodriguez, Portekizli futbolcunun şaka yaptığını söylemesi üzerine tebessüm etti.
Georgina Rodriguez’in 12 Kasım’da dünyaya getirdiği Alana Martinez isimli bebek, Ronaldo’nun üçüncü çocuğu oldu.