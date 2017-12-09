Carles Puyol’a Rusya’da ‘yapay penis’li şaka!

İspanya ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Carles Puyol, Dünya Kupası kura çekimi için gittiği Rusya'da iki kadın taraftarın 'yapay penis'li şakasına maruz kaldı. Fotoğraf çektirme bahanesiyle Puyol'un yanına yaklaşan iki kadın Rus taraftar güvenlikler tarafından uzaklaştırıldı.

SKOR DIŞ HABERLER / Barcelona’nın eski kaptanı Carles Puyol, Dünya Kupası kura çekimi ve bir takım etkinlikler için gittiği Rusya’da şoke eden bir olayla karşı karşıya kaldı.

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, iki kadın Puyol ile fotoğraf çektirme bahanesiyle yıldız oyuncunun yanına yaklaşıyor. İspanya futbolunun unutulmaz ismi, bu isteği kırmazken gerçek sonradan ortaya çıktı.

Videodaki kadınlardan biri Puyol’a, “Saçların gerçekten güzel. Çok yakışıklısın” dedikten sonra yıldız futbolcu ile birlikte olmak istediğini söyledi ve çantasından çıkardığı yapay penisi yıldız ismin suratına tutmaya çalıştı.

Bu hareket karşısında şaşkına dönen Puyol, sakin tavrını koruyarak olay yerinden uzaklaşırken güvenliklerin araya girmesiyle tatsız durum sona erdi.

İşte o anlar;