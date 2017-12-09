CANLI İZLE: Galatasaray Akhisarspor maçı izle! Galatasaray Akhisarspor maçını canlı yayınlayacak kanallar! Maç kaç kaç oldu?

Galatasaray Akhisarspor maçını canlı izlemek isteyen futbol severler maçı canlı izleyebilecekleri kanalları araştırıyorlar. Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray ile Akhisarspor 3 puan mücadelesi verecek. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. İşte Galatasaray Akhisarspor maçı hakkında merak edilenler...

Galatasaray Akhisarspor maçı Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak. Futbol tutkunları maçı canlı izlemenin yollarını araştırıyor.Galatasaray Akhisarspor maçı beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş’a 3-0 yenildikten sonra camia olarak sıkıntılı günler geçiren Galatasaray Tudor ile devam etme kararı aldıktan sonraki ilk maçında Süper Lig’de Akhisarspor ile Türk Telekom Stadı’nda karşılaşacak. Galatasaray, Akhisarspor’u yenerek ilk yarıda oynayacağı son 3 maçtan ilkini kazanmak istiyor. Akhisarspor ise Okan Buruk yönetiminde deplasmanda puan ya da puanlar peşinde olacak.

Mücadeleyi ücretli üyelik sayesinde aşağıdaki beIN SPORTS linki üzerinden izleyebilirsiniz. İnternet üzerinden Galatasaray Akhisarspor maçını izlemek için yapacağınız üyelikler ücret gerektirmektedir.

beIN SPORTS BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!

9 Aralık Cumartesi günü saat 19:30’da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Galatasaray’da Latovlevici ve Tolga Ciğerci’nin sakatlıkları bulunuyor. Bu iki oyuncu dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Akhisarspor’da ise Ömer Bayram, Serginho ve Hasan Ali Adigüzel sakatığı nedeniyle oynamayacak.

Süper Lig’de 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray 29 puanla 2. sırada yer alıyor. Akhisarspor ise 14 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 19 puan topladı. Manisa ekibi 9. sırada bulunuyor.

MAÇ SKORU

Galatasaray: 0 Akhisarspor: 1

İki takım Süper Lig'de 10 kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray bu maçların 9'unu kazandı ve sadece 1 kez yenildi. #GSvAKH pic.twitter.com/WaKv95h3TQ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 9 Aralık 2017

GALATASARAY GALİP OLARAK AYRILMAK İSTİYOR

Türk Telekom Stadyumu’nda Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk edecek Galatasaray’da tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. Derbide ezeli rakibi Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan ve liderliği Medipol Başakşehir’e kaptıran Galatasaray, Akhisar maçına mutlak galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

Galatasaraylı taraftarlardan Tudor`a protesto Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Igor Tudor'u protesto etti. İlgili Haberi Oku

Florya’da moralleri yüksek tutmaya çalışan teknik direktör Igor Tudor, “Beşiktaş derbisini geride bırakmamız lazım. İlk yarıda oynayacağımız üç maç kaldı. Bu 270 dakika bizim için çok önemli. Belki de şampiyonluğun en kritik maçları. Bu maçları kesinlikle kayıpsız geçmemiz gerekiyor” diyerek oyuncularını motive etti.

CANLI | Galatasaray Akhisarspor maçı (11`ler belli oldu) Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Galatasaray Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ile devam ediyor. Aslan'ın seyircisiyle barışmak istediği zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

MORALLER YERİNE GELDİ

Galatasaray Kulübü, hafta içinde Dünya Engelliler Haftası etkinliği olarak geliri Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na bırakılmak üzere özel bir balo düzenlemişti. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, futbol takımı oyuncuları, teknik direktör Igor Tudor, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları ile teknik heyeti ve çok sayıda davetlinin hazır bulunduğu baloda, başkan Dursun Özbek ve oyuncular arasında geçen samimi diyalogların sonrasında futbolcuların moralleri yükseldi.

Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında parçalı formamızla sahada olacağız. #GSvAKH pic.twitter.com/FL3ojp2C21 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 9 Aralık 2017

Galatasaray`da şok sakatlık! Mariano devam edemedi... Süper Lig'in 15.haftasında evinde Akhisarspor'u konuk eden Galatasaray'da Mariano oyuna devam edemedi. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY – TM AKHİSARSPOR

HAKEM: Ümit Öztürk

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner, Mustafa, Kadir Keleş, Sissoko, Soner Aydoğdu, Aykut, Olcan, Onur, Henrique

MARİANO SAKATLANDI

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Akhisar müsabakasının 10. dakikasında sakatlanarak yerini Jason Denayer'e bıraktı . Süper Lig'in 15. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Akhisarpor ile karşılaşan Galatasaray, zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldı. Karşılaşmanın 9. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan sarı-kırmızılıların sağ beki Mariano, oyundan çıktı. Teknik Direktör Igor Tudor, sakatlanan Mariano'nun yerine 10. dakikada Jason Denayer'e görev verdi. Brezilyalı futbolcu çıkarken sol arka adelesini tutarak sahadan ayrıldı.