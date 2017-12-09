CANLI | Antalyaspor Gençlerbirliği canlı anlatım
Süper Lig’in 15. haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği 3 puan mücadelesi veriyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
Son 3 haftada galip gelemeyen ve Brezilyalı teknik direktör Leonardo ile yollarını ayıran Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği’ni yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. 4 maçlık mağlubiyet serisini geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında sonlandıran Gençlerbirliği ise zorlu deplasmandan galip gelerek seri yakalamayı hedefliyor.
Antalyaspor’da Johan Djourou, Salih Dursun, Sandro, Samir Nasri, Danilo, Jeremy Menez ve Samuel Eto’o gibi önemli oyuncuların Gençlerbirliği maçı öncesi sakatlığı bulunuyor. Diego Angelo ise sarı kart cezası nedeniyle maçta oynamayacak. Gençlerbirliği’nde ise kart cezalısı Uğur Çiftçi ile tedavilerine devam edilen Luccas Claro, Marko Milinkovic, Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.