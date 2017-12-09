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CANLI | Antalyaspor Gençlerbirliği canlı anlatım

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Antalyaspor Gençlerbirliği maçı ile ilgili tüm detayları Skor canlı anlatım sayfasında bulabilirsiniz.
16:259 Aralık 2017
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CANLI | Antalyaspor Gençlerbirliği canlı anlatım

Süper Lig’in 15. haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği 3 puan mücadelesi veriyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIAntalyaspor – Gençlerbirligi

Son 3 haftada galip gelemeyen ve Brezilyalı teknik direktör Leonardo ile yollarını ayıran Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği’ni yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. 4 maçlık mağlubiyet serisini geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında sonlandıran Gençlerbirliği ise zorlu deplasmandan galip gelerek seri yakalamayı hedefliyor.

Antalyaspor’da Johan Djourou, Salih Dursun, Sandro, Samir Nasri, Danilo, Jeremy Menez ve Samuel Eto’o gibi önemli oyuncuların Gençlerbirliği maçı öncesi sakatlığı bulunuyor. Diego Angelo ise sarı kart cezası nedeniyle maçta oynamayacak. Gençlerbirliği’nde ise kart cezalısı Uğur Çiftçi ile tedavilerine devam edilen Luccas Claro, Marko Milinkovic, Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

MAÇ KADROSU

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