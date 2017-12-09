CANLI | Antalyaspor Gençlerbirliği canlı anlatım

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Antalyaspor Gençlerbirliği maçı ile ilgili tüm detayları Skor canlı anlatım sayfasında bulabilirsiniz.

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