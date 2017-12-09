Bursasporlu Badu’dan, Fenerbahçe maçında görülmemiş baraj taktiği
Bursasporlu Emmanuel Badu, Fenerbahçe maçında bir pozisyonda barajın arkasına yatarak ilginç bir harekete imza attı.
Bursaspor-Fenerbahçe maçında Guliano’nun kullandığı serbest vuruşta, yeşil-beyazlı takımda forma giyen Emmanuel Badu görülmemiş bir baraj taktiği uyguladı.
Bursaspor – Fenerbahçe maçının 18. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Sarı lacivertliler Aatif’ın düşürülmesiyle tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı.
Topun başına geçen Giuliano geçerken, Bursaspor barajında Badu daha önce görülmemiş bir taktik uygulandı.
Bursasporlu futbolcular, kalabalık bir baraj kurarken Emmanuel Badu, baraj kuran arkadaşlarının arkasında yere uzanarak yerden gelebilecek topu engellemek istedi.
Brezilyalı futbolcu Giuliano’nun vuruşu ise barajdaki oyuncuların ayaklarına çarparak geri döndü.
Son güncelleme: 09:07 | 09.12.2017