Bursaspor’da Jires Kembo şoku!

Bursaspor'un Fenerbahçe ile oynadığı mücadelenin son bölümlerinde sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Jires Kembo'nun arka adalesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle ligdeki Trabzonspor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Süper Lig’de dün evinde oynadığı Fenerbahçe maçını 1-0 kaybeden Bursaspor’da Jires Kembo şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekibin başarılı oyuncusu, sarı lacivertli ekibe karşı oynanan mücadelenin 83’üncü dakikasında sakatlık yaşarken, sağlık ekibinin kontrolü sonrası oyuna devam edememişti. Jires Kembo’nun arka adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre durumu 11 Aralık Pazartesi günü netleşecek. Jires Kembo’nun, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Adanaspor maçında oynayamayacağı kesinleşirken, Bursaspor’un Süper Lig’in 16’ncı haftasında 16 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçına yetişme ihtimalinin ise çok düşük olduğu öğrenildi.

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ADANASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Öte yandan Bursaspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 5’inci tur maçında sahasında karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan kontrol pas oyunu ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip daha sonra yarı sahada çift kale maç ve serbest çalışma yaptı. Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı düz koşu ile tamamladı.

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YUSUF ERDOĞAN KALEYE GEÇTİ

Serbest çalışılan antrenmanda ise orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan kaleye geçti. Genç oyuncu, takım arkadaşlarının şutlarında başarılı bir görüntü çizerek, birçok topu uçarak çelmeyi başardı. Yusuf Erdoğan’ın kaleye geçmesi, antrenmanda ise neşe kaynağı oldu. Bursaspor yarını izinli geçirecek ve Adanaspor maçı hazırlıklarına pazartesi günü devam edecek.