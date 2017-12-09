Başakşehir ve Konyaspor'un Avrupa'ya vedasıyla üzüldüğümüz, Beşiktaş'ın tarihi Şampiyonlar Ligi karnesi ile sevindiğimiz haftada bence en güzel haber ondan geldi…

Bedensel engelli milli yüzücümüz Beytullah Eroğlu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapılan Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Milli sporcumuz madalyayı 50 metre kelebekte 38,35 saniyelik derecesiyle elde etti. Hepimizin göğsünü kabarttı.

Her ne kadar bu onun ilk dünya şampiyonluğu olsa da Beytullah'ın oldukça parlak bir kariyeri var.

Birçok stilde dereceleri var. Özellikle 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları'nda kurbağalama, kelebek, sırtüstü ve 200 metre karışıkta yarışmış 7. olmuştu. Beytullah şimdiye kadar Avrupa ikinciliğinden dünya üçüncülüğüne kadar birçok madalya elde etti.

Ayrıca daha 22 yaşında. Yani önünde yarışacağı birçok turnuva, getireceği onlarca madalya var. Unutmadan, Beytulllah dünya şampiyonu milli güreşçimiz Şeref Eroğlu'nun da yeğeni…

Genetik mi yoksa azim mi bilinmez ama Beytullah geçen haftanın en güzel haberini getirdi bizlere… Bir kez daha; sana yürekten teşekkürler Beytullah…