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Alper Potuk, Tuvana Türkay’dan ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Alper Potuk, sevgilisi Tuvana Türkay ile ayrıldıklarını Instagram hesabından duyurdu.
15:049 Aralık 2017
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Alper Potuk, Tuvana Türkay’dan ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi oyuncu Tuvana Türkay ile ayrıldığını duyurdu.

Kişisel Instagram hesabı aracılığıyla açıklama yayınlayan 26 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Tuvana Türkay Hanım ile yaptığımız değerlendirme sonrası ilişkimizi saygı çerçevesinde noktaladık. Bu konunun gündemi lüzumsuz şekilde meşgul etme endişesinden dolayı bir açıklama yapma gereği hissettim. Ayrılığımız ortak alınmış bir karardır ve bazı basın organlarında yer alan magazinel nedenlere dayanmamaktadır. Bundan sonraki süreçte değerli basın mensuplarının bu konuya gösterecekleri hassasiyetten ötürü şimdiden teşekkür ediyorum.”

Etiketler
Alper Potuk Fenerbahçe Tuvana Türkay
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