2 dakikada ortalık karıştı! Kırmızı gördü, üzerine yürüdü, gol geldi

Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ın Akhisarspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçın ilk yarısında çok enteresan olaylar yaşandı.

Süper Lig’in 15.haftasında oynanan Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçında çok enteresan anlar yaşandı. Mücadelenin 43.dakikasında sarı kırmızılılar Yasin Öztekin ile çok hızlı bir kontra yakaladı. Tehlikeli atakta ceza sahası içine girmeye çalışan Yasin, Akhisarlı Miguel Lopes’in müdahelesi ile yerde kaldı.

Maçın hakemi Ümit Öztürk bu hareketin ardından faul düdüğünü çaldı ve Miguel Lopes’e kırmızı kart gösterdi. Karara çok sinirlenen Lopes karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk’ün üzerine yürüdü. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Portekizli oyuncu bu sırada Ümit Öztürk’e kafasıyla müdahalede bulundu.

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Yayıncı kuruluşun ekranlara getirdiği bu görüntünün konuşulduğu sırada Olcan Adın’ın golü geldi. Akhisarspor Muslera’yı önde gören eski Galatasaraylı Olcan Adın’ın aşırtma vuruşuyla durumu 2-0’a getirdi. İlk yarı bu skorla biterken sarı kırmızılı taraftarlar soyunma odasına giden futbolcuları ıslıklarla protesto etti.