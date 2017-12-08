Yunanistan’da ilginç olay! Hakeme sarıldı 5 maç ceza aldı
Yunanistan Ligi'nde Lamia ile Panaitolikos arasında oynanan maçta futbol sahalarında ender rastlanan bir olay yaşandı. Lamia takımının kalecisi, son dakikada gelen gol sonrası hakeme sarıldı. Kırmızı kart gören futbolcu, 5 maç ceza aldı.
Yunanistan Ligi ekiplerinden Lamia’nın kalecisi Nikos Papadopoulos, Panaitolikos ile oynanan maçın son dakikada attıkları tartışmalı beraberlik golünün sevincinde hakeme sarıldı. Bu hareketi sonrasında kırmızı kart gören Papadopoulos, oyundan atıldı.
Nikos Papadopoulos, 90. dakikada hakem hatasıyla attıkları beraberlik golünün sevincini, hakeme sarılarak kutladığı için 5 maç ceza aldı.
Son güncelleme: 19:53 | 08.12.2017