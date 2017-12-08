‘Wesley Sneijder, LA Galaxy ile anlaştı’ iddiası

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Wesley Sneijder'in, bir süredir transfer görüşmesi yaptığı ABD'nin LA Galaxy takımıyla anlaşma sağladığı öğrenildi.

SKOR DIŞ HABERLER / Fransa’da Nice forması giyen Hollandalı Wesley Sneijder, ABD’nin LA Galaxy takımıyla transfer anlaşması sağladı.

Sezon başında Galatasaray’dan ayrılan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa’nın Nice takımına transfer olmuş ancak kendisinden beklenen performansı sergileyememişti.

Fransa’da yaşadığı hayal kırıklığının ardından ara transferde transfer olmak için arayışlarını sürdüren Hollandalı futbolcu, MLS takımlarından LA Galaxy ile görüşüyordu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; LA Galaxy ile anlaşmaya varan tecrübeli oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

Ajax altyapısında yetişen ve 2007’de Real Madrid’e transfer olan yıldız futbolcu, 2009’da Inter’in yolunu tuttu.

2013’te Galatasaray’a transfer olan Sneijder, bu sezon başında Türkiye’den ayrıldı ve yoluna Fransa’da devam etti.

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