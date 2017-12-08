Volkan Demirel: Özlenen Fenerbahçe’ye ulaşacağız

Fenerbahçe'nin deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından kaptan Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Herkesin Fenerbahçe için oynamasının fark yarattığını belirten Volkan, “Fazla değişen bir şey olmadı. Aynı oyuncular, aşağı yukarı aynı oyuncular. Biraz daha birliktelik, biraz daha birbirimize güvenmemiz etkili olmuştur. İyi oyunculardan kurulu bir takımız. Herkes F.Bahçe için bir şey yapınca, takım iyiye gidecektir. Bugün oyun olarak belki iyi oynamadık geçen haftaya nazaran. Şimdi önümüzde bir maç daha var, inşallah bu seriyi devam ettiririz” ifadelerini kullandı.

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‘HAFTAYA STAT FULL OLACAK’

Sezon başına göre daha az hata yaptıklarını vurgulayan tecrübeli kaleci, “Bireysel hatalar da çok yaptık. Bir sezonda yapılacak tüm hataları ilk 5-6 haftada yaptık. Belki daha iyi başlasak, şu anda daha kötü de olabilirdik. Şu andaki pozisyonumuzdan tüm Fenerbahçeliler mutludur. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok Allah’a şükür. Kazandıkça takımın güveni de artıyor. İnanıyorum ki haftaya stat da full olacak ve özlediğimiz Fenerbahçe’ye hep beraber ulaşacağız” dedi.

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