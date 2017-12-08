Vitor Pereira’nın yeni durağı Çin: ‘Shanghai SICP’

Türkiye'de kısa bir Fenerbahçe macerası yaşayan teknik direktör Vitor Pereira'nın, Çin takımlarından Shanghai SIPG ile anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.

SKOR DIŞ HABERLER / Bir dönem Fenerbahçe’nin teknik direktörü olan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira’nın, Çin takımlarından Shanghai SIPG ile görüştüğü iddia edildi.

Andre Villas-Boas ile yolları ayırma kararı alan Çin takımı, Vitor Pereira ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmenin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

Pereira’nın kulüple ilgili daha fazla bilgi almak ve son görüşme için bir kez daha Çin’e gitmesi beklenirken tecrübeli teknik adamın daha sonra sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Porto, Olympiakos, Al Ahli gibi takımlarda da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam son olarak Almanya’da 1960 Münih’in başındaydı.

Pereira’nın görüşme gerçekleştirdiği Shanghai SIPG ekibinde Hulk, Oscar ve Elkeson gibi yıldız futbolcular bulunuyor.

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