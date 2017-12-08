Vida, Kiev’e veda etti! Başkan, Beşiktaş’ı açıkladı

Dinamo Kiev'in stoperi Domagoj Vida, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Partizan maçının ardından taraftarlar ve takım arkadaşlarına veda etti. Kiev Başkanı ise Beşiktaş'ın şartlarıyla yarışamayacaklarını söyledi.

Beşiktaş’ın prensipte anlaştığı Domagoj Vida, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Dinamo Kiev-Partizan maçının ardından taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti.

VEDA ETTİ

Devre arasında Beşiktaş’ın kadrosuna katılması beklenen Domagoj Vida, maç bitimiyle birlikte tek tek tribünleri gezdi ve takım arkadaşlarına birer birer sarılarak vedasını yaptı.

“BEŞİKTAŞ İLE AYNI KOŞULLARI SAĞLAYAMAYIZ”

Konu hakkında açıklama yapan Dinamo Kiev’in başkanı Igor Surkis, “Vida lider bir oyuncumuzdu. Taraftarlara ve takım arakdaşlarına veda etti. Kalmasını istiyordum ancak farklı bir yol seçti. Bir ailesi, çocukları var. Para kazanma arzunu anlayabiliyorum. Mali olarak Beşiktaş ile aynı koşulları sağlayamazdık.” ifadelerini kullandı.

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FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?

Fikret Orman ise Vida için kesin konuşmazken, “Vida’nın transferi çok kolaymış gibi şey yapıldı. Gelirse, bonservissiz gelecek, gelmesi de daha muamma. Dünyanın en önemli oyuncularından” ifadelerini kullanmıştı