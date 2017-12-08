Vardar, UEFA Avrupa Ligi’ne en kötü takım olarak veda etti!

Fenerbahçe'nin 0-2 ve 1-2'lik skorlarla mağlup olup UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'ne veda ettiği Vardar, grup aşamasında gösterdiği performansla şok etti.

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