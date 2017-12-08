Vardar, UEFA Avrupa Ligi’ne en kötü takım olarak veda etti!
Fenerbahçe'nin 0-2 ve 1-2'lik skorlarla mağlup olup UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'ne veda ettiği Vardar, grup aşamasında gösterdiği performansla şok etti.
Fenerbahçe’nin 0-2 ve 1-2’lik skorlarla mağlup olup UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’ne veda ettiği Vardar, grup aşamasında gösterdiği performansla şaşırttı.
Makedon ekibi, Rosenborg, Real Sociedad ve Zenit’in bulunduğu L Grubu’nu 1 puanla son sırada bitirdi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Vardar’dan daha az puan toplayan takım bulunmuyor. Çekya ekibi FC Zlin 2 puanla Vardar’dan sonra geliyor.
Makedon ekibi ayrıca kalesinde gördüğü 20 golle de en kötü takım olarak ön plana çıktı.
İşte Vardar’ın grup performansı!
Vardar 0-5 Zenit
Rosenborg 3-1 Vardar
Vardar 0-6 Real Sociedad
Real Sociedad 3-0 Vardar
Zenit 2-1 Vardar
Vardar 1-1 Rosenborg