Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Vardar, UEFA Avrupa Ligi’ne en kötü takım olarak veda etti!

Fenerbahçe'nin 0-2 ve 1-2'lik skorlarla mağlup olup UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'ne veda ettiği Vardar, grup aşamasında gösterdiği performansla şok etti.
14:178 Aralık 2017
0
Vardar, UEFA Avrupa Ligi’ne en kötü takım olarak veda etti!

Fenerbahçe’nin 0-2 ve 1-2’lik skorlarla mağlup olup UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’ne veda ettiği Vardar, grup aşamasında gösterdiği performansla şaşırttı.

Makedon ekibi, Rosenborg, Real Sociedad ve Zenit’in bulunduğu L Grubu’nu 1 puanla son sırada bitirdi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Vardar’dan daha az puan toplayan takım bulunmuyor. Çekya ekibi FC Zlin 2 puanla Vardar’dan sonra geliyor.

Makedon ekibi ayrıca kalesinde gördüğü 20 golle de en kötü takım olarak ön plana çıktı.

İşte Vardar’ın grup performansı!

Vardar 0-5 Zenit

Rosenborg 3-1 Vardar

Vardar 0-6 Real Sociedad

Real Sociedad 3-0 Vardar

Zenit 2-1 Vardar

Vardar 1-1 Rosenborg

08 Aralık 2017 Vitor Pereira`nın yeni durağı Çin: `Shanghai SICP` Türkiye'de kısa bir Fenerbahçe macerası yaşayan teknik direktör Vitor Pereira'nın, Çin takımlarından Shanghai SIPG ile anlaşmak üzere olduğu ifade edildi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Fenerbahçe uefa avrupa ligi Vardar
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER